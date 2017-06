Santander incrementa a súa cota ao 28,9% en Galicia tras a compra de Popular e achégase a Abanca como segundo banco

O Banco Santander incrementará a súa cota de mercado en sucursais en Galicia tras a compra de Popular ata o 28,9%, segundo comunicou dá a Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), de forma que se achega a Abanca como segunda entidade con maior preso na comunidade galega.

Cota de mercado de Santander tras comprar Popular | Fonte: Europa Press

Os ao redor de 900 traballadores de Santander en Galicia súmanse así aos 1.464 que, segundo o banco, tiña Popular a peche de 2016 na comunidade. Segundo datos dos sindicatos, o persoal estaba composta por 1.442 persoas a 31 de marzo: 1.023 en Pastor e 419 en Popular. En conxunto, serán máis de 2.300 empregados.

A integración entre Pastor e Popular supuxo un axuste para os empregados da filial galega da entidade madrileña que se viu sucedido polo expediente de regulación de emprego (ERE) de decembro do pasado ano, co que saíron máis de 300 persoas, ao redor dun 18% do persoal, segundo fontes sindicais.

En canto aos 683.00 clientes de Popular na comunidade galega, pasan nestes momentos a ser de Banco Santander. Respecto diso, o ministro de Economía, Luís de Guindos, asegurou que os depósitos están "máis garantidos que antes".

Iso si, os accionistas de Banco Popular, así como os titulares de bonos continxentes convertibles e de débeda subordinada, "perderon totalmente o seu investimento", segundo confirmou a CNMV tamén este mércores.

REDE DE OFICINAS

A rede de oficinas de Popular-Pastor na comunidade autónoma estaba composta (a peche do pasado ano) por 233 oficinas. Agora haberá que engadir unhas 170 de Santander, o que, como resultado, arroxa unhas 400.

Abanca, primeira entidade en Galicia, dispón dunhas 560, e precisa que Santander, nos seus datos remitidos á CNMV, traballa con números de 2011 --desde entón houbo peche de oficinas--. Así mesmo, a súa cota de depósitos é superior ao 41% e a de crédito de máis do 30% no mercado galego.

"A falta de que o banco faga as súas análises, auguro poucas alegrías", aseverou, en declaracións a Europa Press, o membro do comité de empresa de Banco Pastor por UXT Javier Castro, quen mostrou o seu "desgusto" por como se desenvolveron as cousas e, fundamentalmente, "as formas" coas que se tratou aos traballadores.

Este sindicalista advertiu que se ao redor dun centenar de concellos galegos presentan duplicidade, os procesos levados a cabo ata agora tanto en Santander como en Popular conducen a pensar na "confluencia nunha soa oficina".

"E se nunha oficina había cinco empregados e na outra outro cinco, por pór un exemplo, a integración nunha soa nunca significou 10 traballadores: puideron ser seis, sete ou oito", lamentou.

Por provincias, segundo fontes sindicais, A Coruña conta cunhas 80 oficinas de Popular, mentres que Santander ten 60; en Lugo, son unhas 30 da primeira por unhas 20 da segunda; en Ourense, sobre 25 e 18; e por último en Pontevedra, unhas 60 fronte a outras 42.

POSTURA DOS SINDICATOS

Ante o novo escenario, Javier Castro, en representación de UXT, avisou aos compradores de que os sindicatos estarán "en fronte, defendendo os postos de traballo". "Terannos que expor a súa folla de ruta e estou seguro de que haberá saídas, pero só poderemos falar de prexubilacións", afirmou, en rexeitamento a calquera outra posibilidade (despedimentos, reducións de xornada, etcétera).

Por parte de CC.OO., a secretaria xeral da federación de servizos, Lucía Trenor, asegurou que non ve necesarios "novos axustes laborais" coa integración. A través dun comunicado, defendeu un persoal "moi preparado que sabe e entende o negocio bancario".

A CIG, mentres, pediu que se investigue a actuación e o papel dos supervisores (Banco de España e CNMV) e do Ministerio de Economía nesta "crise". "O rescate bancario español foi excesivamente caro e ineficiente. A caída da sexta entidade do Estado, a segunda en Galicia, demostra que os problemas persisten e non están resoltos", alertou noutra nota de prensa.

FIN DUN HISTÓRICO

Fundado en 1776, Pedro Barrié da Maza fíxose co control do Pastor en 1939. A operación que se sustanciou esta xornada pon fin así a un histórico con gran reputación na comunidade galega, sempre vinculado ao labor social da súa recoñecida fundación, agora no aire.

O proceso de reestruturación do sistema financeiro iniciado coa crise económica dá así un paso máis, ante o que sucumben Popular e, en consecuencia, Pastor, absorbido polo primeiro en 2012.

Outras entidades como as antigas caixas de aforro galegas (Caixa Galicia e Caixanova) atravesaron un proceso que consistiu na súa fusión (Novacaixagalicia), bancarización (Novagalicia Banco) e posterior privatización e venda a un grupo venezolano (hoxe Abanca, que conserva a súa sede social en Galicia).