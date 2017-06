A presidenta de Santander, Ana Botín, rexeitou que a entidade recibise presións por parte das autoridades para acometer a compra de Popular e explicou que o banco non presentou ningunha oferta no proceso de venda aberto hai unhas semanas.

"Non recibimos presión de ninguén", asegurou a presidenta de Santander nunha rolda de prensa para explicar o proceso de integración entre a entidade e Popular. Segundo dixo, o banco que dirixe actúa "sempre en interese" dos seus accionistas.

Botín explicou que Santander non presentou ningunha oferta no proceso de venda aberto por Popular hai unhas semanas e que, ao considerar as autoridades europeas que o futuro de Popular era inviable sen acometer unha intervención, a entidade foi convidada leste mesmo martes a presentar unha oferta.

"Houbo un proceso de venda privado no que entendemos que non houbo ningunha oferta. Santander non presentou oferta nese proceso", apuntou Botín. Segundo explicou, o anterior proceso de venda era "unha operación de mercado cun certo valor que esixise oferta pública con curmá" e "nesas condicións non tiña interese" para os accionistas da entidade.

A emitida este martes é unha "oferta moi distinta da que sería hai unhas semanas", dixo. Despois de que a Santander propuxese o martes que lanzase unha oferta, a entidade presentou un prezo e o acordo asinouse este mércores ao redor das 7.00 horas.

"Tiñamos información polo proceso anterior e fixemos unha valoración que temos a confianza de que é correcta e daranos retornos", engadiu a primeira executiva do banco.

A presidenta de Santander explicou que a entidade reitera os seus compromisos non só financeiros, senón tamén comerciais de 2017 e 2018 en beneficio por acción, en dividendo por acción e valor tanxible neto por acción e apuntou que estas métricas "aumentarán a partir de 2019".

POSIBLES DEMANDAS

A executiva mostrouse con "plena confianza" en que esta operación é "positiva para o sector" e manifestou o compromiso da entidade en facer "un éxito" da transición.

Por outra banda, Botín explicou que a entidade considera que se poden producir algunhas demandas en relación con Popular, aínda que matizou que as referidas a cláusulas chan "están provisionadas". "É posible todo tipo de demandas e iso considerámolo na valoración que fixemos do banco"; engadiu sen ofrecer máis detalles.

O banco estadounidense Citi actuou como asesor único de Santander na compra e participará como global coordinator xunto con UBS na ampliación de capital.