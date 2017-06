Pleno.- A Xunta destaca que cuadriplicou os tratamentos de hepatite C desde a implantación do plan estratéxico

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, destacou que a Xunta cuadriplicou o número de tratamentos de hepatite C desde a implantación no Servizo Galego de Saúde (Sergas) do plan estratéxico para a abordaxe desta patoloxía no Sistema Nacional de Saúde (SNS).

Así se pronunciou o titular de Sanidade en resposta a unha pregunta formulada polo deputado popular Aurelio Núñez durante o pleno da Cámara galega, onde lembrou que Galicia foi a primeira comunidade en pór en marcha o plan, o 1 de abril de 2015, tras a súa aprobación, o 26 de marzo polo Consello Interterritorial do SNS.

Ata ese momento, o Sergas iniciara 1,137 tratamentos para a hepatite C cos novos antivirais comercializados desde o ano 2012. Tras a posta en marcha do Plan estratéxico, o número de tratamentos case se cuadriplicou, ata chegar aos 4.188 dous anos despois.

O conselleiro explicou que, unha vez analizados os 4.137 tratamentos novos, atópase unha poboación maioritariamente masculina (68,29% de homes fronte ao 31,71% de mulleres) e maioritariamente monoinfectados (81,68% de pacientes fronte ao 18,32% de pacientes co-infectados co VIH). Tamén hai 90 pacientes trasplantados hepáticos, dos que sete están en lista de retransplante hepático.

Ademais, destacou que, ao analizar os resultados dos tratamentos, observouse unha efectividade global dos antivirais de acción directa do 95,20%, cifra que ascende a 97% se non se contabiliza aos pacientes que non terminaron o tratamento por diversas causas.

AMPLIAR O TRATAMENTO

Na súa intervención, o conselleiro tamén avanzou que no próximo Consello Interreterritorial de Sanidade proporá que se amplíe o tratamento a todos os pacientes para que se inclúan aqueles que están en fases iniciais.

"Imos conseguir finalizar e acabar co virus en Galicia e en España, non así noutras partes do mundo, pero creo que somos un elemento a seguir", manifestou o conselleiro, que destacou que tamén proporá neste encontro ampliar a máis grupos de risco a posible detección do virus para que poidan ser tratadas.

Por outra banda, preguntado pola deputada do BNG Montse Prado sobre a situación dos servizos de radiodiagnóstico por imaxe no CHUS, o titular de Sanidade explicou que os novos aparellos para resonancia e TAC que serán adquiridos para a área de cardiovascular poderán ser utilizados polo resto de pacientes doutros servizos cando así o necesiten.