A titular do xulgado de Instrución 21 de Valencia, Nieves Molina, rexeitou os recursos interpostos por Fiscalía e por tres acusacións particulares e confirmou o sobresemento da causa aberta polo accidente de metro na Liña 1 de Metrovalencia, que o 3 de xullo de 2006 custou a vida a 43 persoas e deixou feridas a 47 máis.

Nun auto de 39 páxinas, contra o que cabe recurso de apelación ante a Audiencia, a maxistrada alude á "falta de rigor" e ao uso de "datos erróneos" do fiscal no seu escrito e a que os argumentos das acusacións para pedir a reapertura fanse con apreciacións subxectivas e sen atender a criterios técnicos.

Así, a maxistrada, segundo o auto facilitado polo Tribunal Superior de Xustiza da Comunitat Valenciana, defende a "solidez" dos informes periciais e descarta novas dilixencias. No caso de Fiscalía, achácalle "falta de rigor" e uso de "datos erróneos" para desacreditar aos expertos que descartaron infracción da normativa laboral e de seguridade ferroviaria.

Desta forma, a xuíza confirma o auto que ditou o pasado 23 de maio no que acordou o sobresemento da causa ao considerar que non existen responsables penais do sinistro e defende a validez dos distintos informes periciais incorporados ao procedemento xudicial que descartan que o descarrilamento do tren na curva previa á estación de Jesús, cando circulaba a 80 quilómetros por hora nun tramo con velocidade limitada a 40, producísese por un fallo no vagón ou na vía.

Ao seu xuízo, Fiscalía tratou de desacreditar ao primeiro perito xudicial, Andrés Cortabitarte, por estar investigado na causa que se segue no xulgado de Instrución 3 de Santiago de Compostela polo accidente de Angrois e a un dos expertos da Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria.

Respecto ao perito xudicial, a maxistrada sinala que a súa condición de investigado naquel procedemento, no que se negou a prestar declaración, está recorrida e "en nada afecta á solidez dos seus informes" e engade que xa estivo investigado en 2014, momento no que a Audiencia de Valencia rexeitou que isto fose motivo de recusación.

Segundo o auto, os informes deste perito céntranse na análise de vías, vagón, balizas, freos, descarrilamentos previos da unidade sinistrada e xanelas, elementos que "nada teñen que ver cun correcto ou incorrecta análise de riscos nunha curva" en Angrois polo que está investigado.

OUTRO ONCE INFORMES

En todo caso, sinala que ademais dos informes deste perito existen once máis de distintos organismos --Inspección de Traballo e Invassat, Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria ou un técnico policial, entre outros-- e que na causa tomouse declaración a 48 traballadores dos talleres de FGV, a 21 maquinistas da Liña 1, a cinco representantes sindicais do Comité de Seguridade, cinco policías e tres investigados.

Así mesmo, ratificaron os seus informes periciais os funcionarios da Inspección de Traballo e o Invassat e os funcionarios da Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria. A xuíza mantén o seu rexeitamento á nova petición da fiscal para que seis peritos emitan outro informe sobre aspectos sobre os que xa se pronunciaron os expertos da Axencia Estatal de Seguridade Ferroviaria e lembra que foi esa parte quen en dúas ocasións elixiu a esta entidade para que realizase as análises cuxos resultados non comparte.

"INVESTIGACIÓN PROSPECTIVA"

Ademais, a xuíza expresa o seu desacordo con Fiscalía sobre os peritos da Axencia Europea de Seguridade Ferroviaria e ve "incoherente" a posición da acusación pública, a quen lembra que entre as súas funcións atópase velar polo dereito á tutela xudicial efectiva, que ten os seus límites na colisión con outros dereitos, como o dereito á presunción de inocencia, "intimamente relacionado co dereito a non ser sometido a unha investigación prospectiva. E así podería cualificarse a petición do ministerio fiscal".

Nesta liña, indica que ese dereito á presunción de inocencia directamente afectaría aos investigados e subliña que "non cabe dúbida de que tamén lle corresponde ao fiscal velar polos dereitos daquelas", á vez que sinala que a súa actuación, de acordo co seu estatuto, débese guiar polos principios de "legalidade e imparcialidade".

Por outra banda, a xuíza mantén que non ten competencia, por razón da súa xurisdición, para requirir un informe á Axencia Ferroviaria Europea, como pretende a fiscal e lembra que a normativa europea de avaliación de riscos sobre a que a Axencia emitiu un informe no caso do accidente de Santiago non é de aplicación ao caso de Valencia xa que a normativa europea "exclúe expresamente aos metros lixeiros do ámbito de aplicación das directivas relacionadas coa seguridade ferroviaria".

En relación co tres acusacións particulares, a xuíza rexeita os seus argumentos e considera que realizan algunhas das súas peticións "con base en apreciacións subxectivas, sen atender a criterios técnicos", que xa están expostos nos informes periciais de peritos. Tamén cre que se fixo por unha delas unha interpretación "nesgada" do contido das dúas actas do Comité de Seguridade sobre supostas presións de FGV a maquinistas para cumprir horarios de saída de trens e de cometer erros.