Plante dos alcaldes do PSdeG de Lugo á Xunta

Todos os alcaldes do PSOE decidiron este mércores non acudir a un acto de presentación do Plan de Mellora de Camiños Municipais da Xunta de Galicia ao considerar “unha burla do Partido Popular” a redución de máis de 6 millóns de euros das partidas con respecto as do ano pasado.

Alcaldes socialistas de Lugo protestas polos recortes da Xunta | Fonte: PSdeG Lugo

O Alcalde do Valadouro, Edmundo Maseda, denunciou que o ano pasado a contía do devandito plan, que serve para arranxar os camiños municipais, ascendeu a case 5,4 millóns de euros, mentres que este ano e o que vén se reduce en case un 62% con respecto ao 2016. É dicir, máis de 6 millóns de euros de recorte para os 67 concellos da provincia.

Os alcaldes socialistas inciden en que este recorte deixa en situación moi grave a moitos concellos xa que, nalgúns casos “esta axuda é a única que reciben por parte da Xunta e pode chegar a supoñer ata o 50% do seu capítulo de inversións”.

Maseda destacou que o novo plan que contempla a Xunta é bianual. Isto significa que os concellos non só reciben unha cantidade de cartos máis baixa que o ano anterior, senón que teñen que repartila en dous anos. “É a dobre rebaixa do Partido Popular cos nosos veciños: menos cartos e por riba a repartir en dous anos”.

Fartos de “facer a foto”

Os alcaldes socialistas afirman que levan anos sendo respectuosos cos actos organizados na provincia pola Xunta de Galicia, pero aseguran que xa están fartos de que “nos chamen só para facer unha foto e, a renglón seguido, saír coas mans baleiras”.

No acto, os rexedores socialistas lembraron que na última campaña electoral e na súa investidura, Alberto Núñez Feijóo dixo que esta ía ser a lexislatura do rural. Por iso, denuncian que cun recorte de máis de 6 millóns de euros para arranxar camiños dos 67 concellos da provincia, a Xunta do Partido Popular maltrata o medio rural e non cumpre a súa palabra. Lembraron, ademais, a promesa do PP de destinar 200 millóns de euros para fixar poboación no medio rural e pregúntanse onde están.

Ante esta situación, instaron tamén aos rexedores do PPdeG a plantarse ante a Xunta de Galicia para defender os seus veciños. Así, Maseda lembrou que “só uns poucos concellos populares reciben importantes convenios excepcionais pola porta de atrás que, sospeitamos, saen dos 6 millóns de euros que recortan dos concellos”.