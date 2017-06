O titular de nefroloxía do Complexo Hospitalario de Ferrol chama a concienciar para estimular a doazón de órganos

O responsable de nefroloxía no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), Pablo Bouza, asegurou que é moi importante "a concienciación da poboación para estimular a doazón de órganos".

Todo iso, a pesar de que "España segue ocupando os primeiros postos a nivel mundial en canto ás taxas de doazón, que con todo son insuficientes para poder satisfacer a demanda existente". Por iso, destacou "a importancia de lograr a doazón entres vivos e evitar o paso dos enfermos polas técnicas de diáleses".

Ditas manifestacións realizounas Bouza na entrada ao Hospital Arquitecto Marcide, ante a mesa informativa que con ocasión do Día Mundial do Doante de Órganos situou a Asociación para a Loita contra as Enfermidades de Ril (Alcer Coruña) e na que se ofreceu información concreta sobre a doazón deste órgano.

"ENTRE DOUS E TRES DOAZÓNS ENTRE VIVOS POR ANO"

O facultativo especialista asegurou que na Xerencia Integrada de Ferrol "prodúcense entre dúas e tres doazóns entre vivos por ano".

Segundo os datos do Rexistro Gallego de Enfermos Renais, sendo as máis actualizadas as de 2015, na área sanitaria ferrolá entraron en tratamento de substitución renal un total de 18 novos pacientes en hemodiálise, catro en diálese peritoneal, e producíronse 2 transplantes renais anticipados".

Estes datos sitúan a área "nunha taxa deste tipo de transplantes entre vivos no 8,3 por cento, por encima da media de Galicia, que é de 6,2 por cento".

Pablo Bouza tamén destacou que as doazóns entre vivos adoitan ser "pola parella ou outro familiar, pero tamén se contempla que non sexa así", incidindo en que "o proceso de estudo e selección leva preto dos dous meses, xa que, ademais das cuestións puramente clínicas, hai unha avaliación psicolóxica e un trámite xudicial previo para garantir que a doazón se fai de maneira voluntaria e altruísta".

"DÍA IMPORTANTÍSIMO"

María José Brión, voluntaria de Alcer e integrante da súa xunta directiva, asegurou que "este día é importantísimo, xa que sen doantes non hai transplantes, algo que é fundamental para todos os enfermos".

Engadiu que, en 2016, logrouse chegar en España á cifra de "máis de 40 doantes por millón de habitantes". "Situándonos no primeiro lugar e moi lonxe do segundo, que é EE.UU., que ten 28 por millón", apostilou.

Por último, subliñou que en 2017 "cúmprese o 40 aniversario de Alcer, unha entidade fundamental para o día do doante e para a axuda de todas as persoas que teñen enfermidade renal".