A portavoz do BNG, Ana Pontón, definiu a venda do Popular --do que forma parte a súa filial galega, Banco Pastor-- ao Santander como o "último suspiro da banca financeira galega".

No Parlamento galego, lamentou que a desaparición do Popular e o Pastor "acrecentan" a "debilidade" de Galicia, mentres a Xunta "non fai nada". "Xa non temos ningún pulso financeiro neste país", lamentou.

Neste sentido, censura que "os supervisores miraron para o outro lado" ante a situación do Popular, ante o que se viron "penalizados moitos galegos que investiron no Banco Pastor". Con todo, "o Banco de España e a CNMV non fixeron absolutamente nada".

Ademais, a deputada nacionalista preguntouse "que vai pasar coa Fundación Barrié da Maza", que realiza un "labor moi importante de bolsas e estudos", así como co traballo de restauración do Pórtico da Gloria que leva a cabo na Catedral de Santiago.

MODELO DE FINANCIAMENTO DE GALICIA

Así o expuxo este mércores Pontón no pleno do Parlamento galego nunha intervención na que preguntou á Xunta polo actual modelo de financiamento, que considera que "non vale e non funciona" para Galicia. De tal forma, reclamou "autonomía fiscal plena" no mesmo marco que "xa teñen os vascos e os navarros".

En resposta, o conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, recoñeceu que o actual modelo de financiamento "non cumpre" coas demandas que realiza Galicia, pois é "insuficiente para financiar os servizos públicos esenciais", pero sostén que o modelo que defende o Bloque sería prexudicial para a Comunidade.