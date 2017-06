UU.AA. pedirá a través dunha ILP que a Xunta habilite axudas a produtores polos danos das xeadas

Unións Agrarias (UU.AA.) recollerá firmas para demandar, a través dunha iniciativa lexislativa popular (ILP), á Xunta que habilite axudas tanto para os viticultores como para os produtores de castaña cuxas colleitas se viron afectadas polas xeadas rexistradas o pasado mes de abril.

En declaracións aos medios tras reunirse con representantes de En Marea este mércores no Parlamento de Galicia, o secretario xeral de Gandaría deste sindicato, Javier Iglesias, explicou que estas xeadas chegaron causar danos próximos ao "80 ou 90%" en colleitas situadas na provincia de Ourense.

Por iso, pediu "desmitificar" as ideas que, segundo denunciou, tenta trasladar a Xunta. "Que os danos non son os que son, que as axudas directas non son posibles ou que o que é indemnizable non é subvencionable", censurou para lembrar que en 2016, 15 días antes das eleccións autonómicas, o Goberno galego "si que estableceu axudas directas por danos similares na zona de Sober".

Pola súa banda, o deputado de En Marea Davide Rodríguez asegurou que a súa formación comparte as reivindicacións dos sindicatos agrarios e apostou por actuar "xuntos", organizacións agrarias e políticas, para pór de manifesto que sen estes apoios "moitos agricultores veranse moi mermados" e mesmo observarán ás súas producións "desaparecer".

Ademais, considerou necesario "pelexar" para adaptar os seguros agrícolas á realidade do rural galego. "Non é o mesmo unha explotación vitivinícola aquí que outra na Mancha pero os seguros son iguais", censurou.