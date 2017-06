O ministro de Asuntos Exteriores e de Cooperación, Alfonso Dastis, asegurou este mércores que o Goberno seguirá insistindo ante as autoridades británicas para que fagan posible que a familia de Ignacio Echeverría "poida atopar a paz velando o cadáver do seu fillo ou irmán".

"Non cremos que ningún protocolo poida xustificar un trato que xa realmente roza a inhumanidade", dixo Dastis en declaracións desde Moscova. O falecemento de Ignacio Echeverría, de 39 anos, no atentado de Londres, confirmouse este venres pero a familia non puido aínda ver o seu corpo.

Así, dixo que o Goberno vai "multiplicar os intentos" para que os familiares poidan velar a Ignacio "canto antes, se é posible esta mesma tarde" e desde logo antes do prazo que lles dixeron inicialmente, que é o vindeiro venres. Ao seu xuízo, unha vez confirmado o falecemento, "non pode ser que teñan que esperar tanto".

"As familias das vítimas son vítimas eles mesmos e teñen dereito a ver ao seu fillo canto antes", remarcou. Para iso, el volveu a falar este mércores co seu homólogo, Boris Johnson, e o titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, está a tratar de falar tamén coas súa, Amber Rudd.

Dastis volveu a expresar a "profunda consternación e tristeza pola confirmación do falecemento" de Ignacio Echeverría e rendeu homenaxe á súa "valentía", posto que "se xogou a vida correndo a tratar de axudar a persoas inocentes".

MEDALLA AO MÉRITO CIVIL

Por iso, avanzou que o presidente do Goberno pediu que para recoñecer esa valentía outórgueselle a Medalla ao Mérito Civil.

Tamén resaltou a "enteireza da familia", --el falou varias veces coa súa irmá e o presidente falou dúas veces co seu pai--, destacando que "vendo a súa actitude compréndese a conduta exemplar do seu fillo".