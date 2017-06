A familia Echeverría poderá ver este xoves o corpo de Ignacio

A familia de Ignacio Echeverría, o español falecido o pasado sábado no atentado de Londres, poderán ver este xoves o seu corpo ás 9.00 horas do Reino Unido, segundo informaron a Europa Press fontes do Ministerio de Asuntos Exteriores.

Despois de confirmarse este mércores o falecemento de Ignacio durante o ataque perpetrado por yihadistas na zona da Ponte de Londres, o ministro Alfonso Dastis apremara ao seu colega británico, Boris Johnson, para permitir á familia da vítima que puidese velar o cadáver de Ignacio.

"As familias das vítimas son vítimas eles mesmos e teñen dereito a ver ao seu fillo canto antes", afirmou Dastis este mércores, cando expresou a súa "profunda consternación e tristeza pola confirmación do falecemento" de Ignacio Echeverría e rendeu homenaxe á súa "valentía", posto que "se xogou a vida correndo a tratar de axudar a persoas inocentes".

Do mesmo xeito, o ministro de Asuntos Exteriores avanzou que o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, pediu que se lle outorgue a Medalla ao Mérito Civil a título póstumo para recoñecer o valor que demostrou ao encararse co terrorista que acoitelaba a unha muller.

O día do atentado, Ignacio Echeverría, de 39 anos, regresaba de patinar cos seus amigos nun parque cando viron a un home apuñalando a unha muller na contorna do Mercado de Borough, xunto á Ponte de Londres. Segundo o testemuño dos seus amigos, foi o único que se parou para socorrer á muller que estaba a ser apuñalada e encerellouse co agresor.