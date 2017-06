O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, destacou que en 2016 a Xunta outorgou un total de 2.599 axudas para contribuír ao pago dunha praza de escola infantil privada naqueles casos de solicitantes que non a conseguiron nun centro ou recurso público para nenos de cero a tres anos.

Así o sinalou durante a súa comparecencia no pleno do Parlamento de Galicia e en resposta a senllas preguntas formuladas polas deputadas Raquel Arias (PPdeG) e Paula Vázquez Verao (En Marea). Segundo indicou, o obxectivo para o próximo curso escolar "seguirá sendo que non haxa lista de espera".

Para conseguilo, lembrou que a administración autonómica ofertará un total de 22.439 prazas sostidas con fondos públicos en escolas infantís. "Esta cifra supón que, un ano máis, Galicia superará o cociente aconsellada pola Unión Europea (33%), situándose nun 38% de cobertura", indicou.

Delas, conforme precisou, 9.739 son prazas públicas en centros xestionados directamente pola Xunta. "Cada ano incrementamos a cifra de prazas públicas a disposición dos nosos nenos e nenas e, aqueles que non consigan praza, poderán contar co Bono Concilia", sinalou.

Ademais, na súa intervención, o conselleiro de Política Social destacou que a Administración autonómica investiu 3,5 millóns de euros nesta achega económica durante o curso 2016-2017.

CRÍTICAS AO CONCELLO DE VIGO

Por outra banda, no pleno da Cámara o conselleiro respondeu a outra pregunta formulada pola deputada popular María Ángeles García Míguez sobre o "aumento dos prazos de resolución da Risga" no Concello de Vigo.

Nunha intervención na que Rey Varela reclamou unha "maior colaboración institucional na loita contra a pobreza e a exclusión social", lembrou que a Lei de Inclusión Social de Galicia establece un prazo máximo de resolución para os expedientes da Risga de tres meses, dos que "un mes lle corresponde ao concello para emitir o seu informe social" e dous restantes á Xefatura Territorial correspondente unha vez conte coa documentación completa.

No último ano, segundo indicou, os tempos medios de resolución reducíronse na Comunidade galega un 51,47%. Así, na actualidade roldan os dous meses, "excepto en Pontevedra, que está cifrado na penas un mes, e Vigo, que tarda unha media de cinco meses".

Por iso, criticou que a pesar de que o Consistorio vigués recibiu a "cantidade máis importante" das concedidas na última convocatoria do Plan Concertado, "o que lle permitiu a contratación de 11 novos técnicos de servizos sociais, non é capaz de rebaixar os tempos medios de espera".