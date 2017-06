A presidenta da Fundación Vítimas do Terrorismo, María del Mar Blanco, transmitiu este mércores as súas condolencias á familia de Ignacio Echeverría, vítima do atentado perpetrado en Londres o pasado sábado que deu un "heroico exemplo de xenerosidade, valor e solidariedade", afirmou.

Blanco mostrou, "en representación das vítimas do terrorismo", "todo o seu apoio e solidariedade" aos achegados de Echeverría, cuxa morte se confirmou este mércores, a través dun comunicado da fundación que preside.

"Foi apuñalado por detrás mentres daba un heroico exemplo de xenerosidade, valor e solidariedade ao tratar de defender a unha muller que estaba a ser atacada", defendeu a presidenta da Fundación Vítimas do Terrorismo, á vez que reiterou o seu "máis enérxica condena" polo atentado terrorista de Londres, que custou a vida a oito persoas e causado numerosos feridos, entre os que se atopa o tamén español, Alejandro Martínez.

Echeverría regresaba de patinar cos seus amigos nun parque cando viron a un home apuñalando a unha muller na contorna do Mercado de Borough, xunto á Ponte de Londres. Segundo o testemuño dos seus amigos, foi o único que se parou para socorrer á muller que estaba a ser apuñalada e encerellouse co agresor.