Santander e BBVA foron as únicas entidades que concorreron na poxa por Popular

Banco Santander e BBVA foron as únicas entidades que concorreron na poxa que tivo lugar durante a noite deste martes para adquirir Banco Popular, unha vez que a entidade xa fora intervida pola Xunta Única de Resolución (JUR) da Unión Europea, segundo informaron fontes do Ministerio de Economía.

No entanto, fontes do mercado precisaron a Europa Press que a entidade presidida por Francisco González non presentou finalmente unha oferta por Popular.

A autoridade europea de resolución bancaria anunciou á primeira hora desta mañá a venda de Popular ao Santander despois de asumir o control da entidade nun proceso acelerado durante a tarde deste martes porque a entidade esgotara todos os instrumentos de liquidez ás 15.00 horas.

O Banco Central Europeo (BCE) deu o primeiro paso do procedemento ao advertir pola noite sobre a posible quebra da entidade. Máis tarde tivo lugar a poxa nocturna na que se concretou a súa venda e na que participaron dúas entidades candidatas, que foron Santander e BBVA, segundo afirman as fontes.

A presidenta da institución comunitaria, Elka König, explicou que a oferta de Banco Santander foi "a mellor" para axustarse aos obxectivos do procedemento, que eran garantir a estabilidade financeira e asegurar que as oficinas do banco puidesen abrir "con normalidade".

A urxencia que acelerou o proceso de resolución de Popular e a súa posterior venda de forma inmediata durante a noite do martes ao mércores, sen esperar ao fin de semana, foi a crise de liquidez da entidade, que esgotara todos os instrumentos, tanto ordinarios como extraordinarios ás 15.00 horas deste martes.

De feito, fontes do Ministerio de Economía detallan que Banco Popular solicitara e esgotara en dous días a liña de liquidez de emerxencia (ELA polas súas siglas en inglés) ao BCE, que se concede a institucións financeiras solventes que se enfrontan a problemas temporais de liquidez. Ademais, Banco Popular carecía de colateral suficiente para pedir máis liquidez extraordinaria.