Asociación Galega de Consumidores e Usuarios cre que compras de accións de comerciantes polo miúdo do Popular poden ser

O presidente da Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga), Manuel Pérez Arias, manifestou que as compras de accións por parte de consumidores e clientes comerciantes polo miúdo que se produciron na ampliación de capital do Banco Popular en maio do ano pasado poden ser "nulas de pleno dereito".

Pérez Arias pon, ademais, os servizos xurídicos da asociación a disposición dos consumidores galegos que se viron afectados "para reclamar a nulidade desas contratacións", engade.

Respecto diso, Acouga recalca que as accións do Popular, tras a súa compra polo Santander ao prezo dun euro, "agora valen cero", sinala nun comunicado o avogado da entidade, Xoán Antón Pérez-Lema.

Trátase, engade, "dunha venda forzosa, da resolución dunha entidade en crise que contou coa aquiescencia do Goberno, da Comisión Europea e coa autorización do Banco Central Europeo".