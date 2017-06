Abren xuízo oral contra un exsecretario de CIG en Ferrol por un incidente no inicio da campaña electoral de 2012

A titular do Xulgado de Instrución número 3 de Ferrol decidiu abrir xuízo oral por un incidente rexistrado en outubro do 2012, na xornada da pegada de carteis para as eleccións autonómicas dese ano, na que foi detido o entón secretario comarcal da CIG, Xesús Anxo López Pintos.

O incidente produciuse cando integrantes dos comités de empresa de Navantia e Poligal concentráronse ante un hotel de Ferrol, onde o Partido Popular tiña programado un acto, e que foi suspendido tras enfrontamentos entre representantes sindicais e axentes da Policía Nacional e Local de Ferrol.

Así, o Ministerio Fiscal acusa ao dirixente sindical, a día de hoxe xa retirado, dun delito de atentado e unha falta de coaccións, polo que pide dous anos de cárcere.

Á súa vez, un dos axentes da Policía Nacional, que exerce a acusación particular, denuncia un delito de atentado cunha falta de lesións, solicitando tres anos de prisión.

Pola súa banda, a defensa de López Pintos, exercida polo avogado Roberto Bouza, tamén acusa a ese mesmo axente do corpo policial dun delito de "tortura, lesións, agravado pola utilización dun instrumento perigoso", e un delito contra a integridade moral.

FIANZAS

Por parte da xuíza, reclamouse a que ambas as partes enfrontadas depositen as correspondentes fianzas, de 1.120 euros no caso de López Pintos e de 17.220 euros no caso do axente da Policía Nacional.

O obxectivo é "asegurar as responsabilidades pecuniarias que puidesen impórselles", incidindo a maxistrada que, en virtude das acusacións realizadas, a vista deberá de celebrarse na Audiencia Provincial da Coruña.