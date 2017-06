Un choque múltiple no que se viron implicados tres vehículos en Vigo sáldase cun ferido

Unha colisión na que se viron implicados tres vehículos este mércores deixou unha persoa ferida en Vigo. O accidente produciuse na Avenida Martínez Garrido, na entrada dun túnel de acceso á cidade olívica.

Sobre as 15,00 horas desta tarde, o 112 Galicia recibía a chamada dun particular informando os feitos. O 112 alertou do sucedido ao 061, aos bombeiros de Vigo e á Policía Local.

Por outra banda, unha saída de vía rexistrada en Oleiros (A Coruña) saldouse con dúas persoas feridas. Ambas foron evacuadas polos efectivos sanitarios a un centro hospitalario.

O accidente ocorreu na N-VI, á altura de Iñás, en sentido A Coruña.

ATROPELO E CRISE DE ANSIEDADE

Tamén na tarde deste mércores unha persoa resultou ferida en Cambre ao ser atropelada por un vehículo. Ocorreu na N-550, no lugar de Altamira de Arriba, na parroquia de Anceis.

A vítima foi trasladada a un centro hospitalario. A condutora do vehículo, unha muller de idade avanzada, sufriu unha crise de ansiedade tras o accidente. Foi asistida no punto polos efectivos sanitarios, E non foi necesaria a súa evacuación.

O 112 Galicia tivo coñecemento do ocorrido ás 17,30 horas de hoxe, a través dun aviso do 061. Informou aos bombeiros de Arteixo, a Protección Civil, á Policía Local e á Garda Civil de Tráfico.