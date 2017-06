Máis da metade dos adolescentes de Compostela consumiron alcol o último ano

Máis da metade dos adolescentes de Compostela consumiron alcol no último ano, segundo recolle un estudo elaborado polo Concello e a USC sobre o consumo de alcol e drogas, e do uso problemático de internet entre os adolescentes de Santiago.

Presentouno a concelleira de Políticas Sociais, Concha Fernández, que estivo acompañada do investigador da USC e responsable do mesmo, Antonio Rial, e do técnico da UMAD Jorge Carballido.

Entre os resultados obtidos, o estudo revela tamén que os adolescentes consomen por primeira vez cocaína aos 15,6 anos de media. A media de idade para empezar a consumir alcol sitúase nos 13,8 anos, e o cannabis, aos 14,9.

Así mesmo, máis do 90 por cento dos adolescentes composteláns dispoñen a día de hoxe dun móbil con acceso limitado a internet.

O estudo realizouse entre 2.391 adolescentes pertencentes a sete centros públicos do concello compostelán.

'SEXTING'

Un dos aspectos "máis preocupantes" do estudo, ademais, vén dado polas prácticas denominadas 'sexting' entre menores.

Non en balde, máis do 25 por cento dos enquisados recibiron vídeos ou fotos de compañeiros ou compañeiras con "alto contido sexual" e máis do 10 por cento "enviaron este tipo de mensaxes, sendo maioría as mulleres".