As rexións do Noroeste traballan nun plan estratéxico que aborde o reto demográfico

Os territorios que compoñen a Macrorregión do Suroeste de Europa (Galicia, Castela e León, Asturias, Cantabria e as rexións do norte e centro de Portugal) na rede RESOE traballan na elaboración dun plan estratéxico, que aborde o reto demográfico ao que se enfrontan e que comparten, marcado por un crecente envellecemento e o despoboamento dos núcleos rurais.

A directora xeral de Política Social do Goberno de Cantabria, Ana Isabel Méndez, participou no encontro celebrado en Galicia no que se abordaron estes temas, e adiantou que este documento estará listo antes de que conclúa o mes de xuño, informou o Executivo en nota de prensa.

"Todas as rexións que participamos na reunión temos en común o desafío de facer fronte a un crecente envellecemento da poboación, o que esixe a posta en marcha de medidas que desde o punto de vista social permitan mellorar a calidade de vida das persoas maiores", explicou Méndez, que tamén citou como un reto importante "o pór freo ao despoboamento dos núcleos rurais, profundando para iso en medidas de conciliación da vida familiar e laboral".

O documento, que expón un horizonte temporal do ano 2020, baséase en tres eixos estratéxicos de actuación. Por unha banda, aborda a mellora da calidade de vida das persoas maiores, o fomento das políticas que teñen que ver coa conciliación nas contornas de carácter rural, e por outra banda a innovación sociosanitaria aplicada ao benestar da poboación.

Ademais, con esta estratexia as rexións queren pór en marcha proxectos a curto prazo que permitan avanzar nestas liñas estratéxicas de actuación e captar para iso fondos europeos que faciliten a posta en marcha destas políticas.

CANTABRIA TAMÉN ABORDA O RETO DEMOGRÁFICO

En liña con este obxectivo, o Goberno de Cantabria tamén está a traballar na elaboración dun plan estratéxico específico para a Comunidade Autónoma sobre o cambio demográfico, coa participación da Universidade de Cantabria.

"Sendo conscientes do reto de cambio demográfico que se está producindo nos últimos anos en Cantabria e das serias consecuencias que diso se derivan, de maneira significativa nos contextos socioeconómicos e de cohesión social, é fundamental tomar medidas e definir unha estratexia que aborde este problema cunha mirada a medio e longo prazo", declarou a vicepresidenta do Executivo, Eva Díaz, en relación con este tema.

Ademais, chamou a atención sobre a necesidade de abordar de maneira definitiva cuestións como a atención ás persoas maiores nas súas contornas, a cronicidad das enfermidades, a natalidade, a concentración de poboación en núcleos urbanos, etc.