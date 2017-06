O pioneiro do 'freestyle' en Portugal leva o seu espectáculo á feira Abanca Semana Verde

A 40 Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia, que se celebrará do 8 ao 11 de xuño no recinto feiral de Silleda (Pontevedra), volverá contar no seu programa cun espectáculo de motor protagonizado polo pioneiro do 'freestyle' en Portugal, Paulo Martinho.

Paulo Martinho na feira Abanca Semana Verde. | Fonte: Europa Press

Segundo informa a organización, o piloto realizará "un show único no mundo polo tipo de acrobacias que inclúe" e tamén por ser "o único piloto que manexa el só todos os vehículos da demostración". Ademais, incluirá algunhas novidades respecto da súa visita anterior. Así, cambiará un dos seus vehículos e incluirá algunhas novas acrobacias.

No marco da feira, Paulo Martinho realizará catro exhibicións, que terán lugar o sábado e o domingo ás 13.00 e ás 18.00 horas. Nas que realizará ao mediodía intervirán catro motos coas que levará a cabo investidos (apoio nas rodas dianteiras) ou queimadas de roda, sendo as motos dúas Fonda CBR 900 de 150 cv, unha AJP 200 e unha Yamaha Banshee 350.

Pola tarde a estas demostracións sumaranse as que realizará con dous coches. Un deles será un Kart Cros, co que fará 'drift', un "espectacular estilo de condución co que a altas velocidades derrapará de maneira que o vehículo forme un ángulo coa dirección do movemento", segundo destaca a organización.

O outro será un Mini Couper V6 co que realizará investidos e tamén "una das acrobacias máis arriscadas para el, que o converte no máis rápido do mundo ao levar a cabo dous trompos por segundo", segundo engaden as mesmas fontes.

Por outra banda, o programa da feira incluirá durante todos os días un circuíto de karts, buguies e quads.

AUTOMÓBILES DE OCASIÓN

Tamén relacionado co mundo do motor, a 40 Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia contará na súa área expositiva con automóbiles de ocasión.

As empresas presentes mostrarán en exterior tanto coches como camións, segundo sinala a Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia.