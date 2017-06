O XI Festival Alternativo Millo Verde trasládase á Praia de Cesantes do 8 ao 10 de xuño en Redondela

Os días 8, 9 e 10 de xuño celebrarase a décimo primeira edición do Festival Alternativo Millo Verde, que este ano estreará aloxamento na 'Punta' da Praia de Cesantes, en Redondela (Pontevedra).

Festival Alternativo Millo Verde. | Fonte: Europa Press

Segundo informa a organización, como todos os anos o obxectivo da asociación cultural Millo Verde "é converter o evento gratuíto nun microcosmos de encontro lúdico para persoas de todas as idades que sexa unha plataforma onde os novos creadores poidan mostrar a súa arte".

Ademais, apostan por potenciar "a música galega mesturada con músicas internacionais e que funcione como unha xanela pola que os redondelanos póidanse asomar fóra e os foráneos poidan gozar dos atractivos turísticos, ambientais e culturais da comarca de Redondela".

"E así manter o evento como unha das citas referencia na cultura, a música e o lecer non só da provincia de Pontevedra se non de toda Galicia", segundo destacan os organizadores.

Os espectáculos comezarán este xoves sobre as 22,00 horas coa participación este ano de tres grupos galegos: Tres por Catro, Andhrea and The Black Cats e Sete Cuncas.

O venres a cita arrincará ás 16,00 horas co inicio do clásico campionato de 'Basket 3x3' e a 'Jam Grafiti', na que varios artistas rueiros de Galicia "deleitasen cos seus trazos ao ritmo que marcan os Djs", segundo avanza a organización.

Mentres, ás 18,00 horas está previsto o taller e exhibición de Danza africana a cargo de Almafridanza, que irá acompañado dun grupo de percusión en directo.

Entre as 19,30 e as 21,30 horas poderase presenciar os concertos de Anton Ke e dos británicos Boto Town, que servirán de aperitivo aos concertos da noite do venres, a partir das 22,30 horas coa presenza dos gañadores do concurso de maquetas Komodo, os alemáns Alice Francis, os portugueses Throes + The Shine e os galegos Fanfarria Taquikardia.

SÁBADO

O sábado ás 13,00 horas dará comezo a 'Sesión Vermú' cos concertos primeiro de Sofía Espiñeira e despois de Tatán Chapeu. Pola tarde, sobre as 16,00 horas, continuarán as eliminatorias do 'Basket 3x3' e a 'Jam Grafiti', acompañadas polo 'Eskalabirras' e unha novidade deste ano --a Yincana Millo Verde--.

Ademais, entre as 17,00 e as 18,00 horas os integrantes da emisora Radio Polorri emitirán un programa en directo con entrevistas a varios dos artistas do festival e en canto termine arrincará o primeiro concerto vespertino a cargo do cantautor morracense Samu Acaracán.

Despois a escena chegará de mans do grupo teatral Teatro o Cubo cun espectáculo para todos os públicos titulado 'Ghopi'. Para acabar a tarde e como preludio para o prato forte da noite, está programado o concerto do grupo redondelano Retroblues entre as 20,30 e as 21,30 horas.

Os concertos nocturnos empezarán como o venres ás 22,30 e correrán a cargo dos galegos Sokram, os británicos Boto Town, os portugueses Kumpania Algazarra e os tamén galegos Skandalo GZ, que pecharán o festival.

Por segundo ano, tamén se organizará unha recollida de alimentos non perecedoiros durante o tres días do festival para axudar aos máis desfavorecidos e que este ano será entregada á Fundación Provincial Banco de Alimentos.