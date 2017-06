Rescatadas dúas persoas en senllas saídas de vía en Ponteareas (Pontevedra) e Barreiros (Lugo)

Dúas persoas foron rescatadas en senllos accidentes de tráfico debidos a saídas de vías ocorridas na noite do mércores nos municipios de Ponteareas (Pontevedra) e Barreiros (Lugo).

Segundo informou o 112 Galicia, unha persoa tivo que ser excarcerada a última hora do mércores pola noite despois de saírse da vía o vehículo que conducía en Ponteareas.

O accidente ocorreu na rúa Real sobre as 23,45 horas e foi un particular o que alertou dos feitos e indicou no seu relato que o vehículo botaba moito fume.

Por iso, o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia pasou aviso a Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros de Ponteareas e á Policía Local.

PERSOA ATRAPADA

Por outra banda, unha persoa quedou atrapada no interior do seu vehículo ao saírse da vía no termo municipal lucense de Barreiros, polo que foi excarcerada polos bombeiros da localidade.

Este accidente tivo lugar sobre as 21,30 horas do mércores na estrada N-634, á altura da parroquia de San Xusto de Cabarcos, no lugar de Vilamar.

O CAE 112 Galicia, tras recibir a alerta deste accidente de tráfico, puxo a situación en coñecemento dos Bombeiros e Guardia Civil de Tráfico.

COLISIÓN

Por outra banda, sobre as 19,05 horas do mércores sucedeu unha colisión entre tres vehículos en Cambre (A Coruña), que se saldou cun ferido trasladado ao Hospital Modelo.

O persoal do CAE 112 Galicia solicitou a intervención de Urxencias Sanitarias, Policía Local e Protección Civil. Tamén se informou á Guardia Civil de Tráfico e aos Bombeiros de Arteixo.