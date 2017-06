A compravenda de vivendas cae un 13,2% en abril en Galicia, por encima do descenso medio estatal

A compravenda de vivendas caeu un 13,2% en abril en Galicia en relación co mesmo mes do ano anterior, ata un total de 1.133 operacións, segundo os datos que publica este xoves o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Vivenda | Fonte: Europa Press

Deste xeito, Galicia rexistra un descenso superior á caída media estatal, do 8,6% e é a oitava comunidade na que máis descende este índice, por encima da Rioxa, Navarra, Murcia, Valencia, Castela e León, Castela A Mancha e Baleares.

Por réxime da vivenda, as compravendas correspondéronse fundamentalmente con libre (1.050), fronte a 83 protexidas. Por antigüidade, a maioría das operacións foron de segunda man (831) e 302 eran novas.

En total, na Comunidade galega no cuarto mes do ano transmitíronse 2.855 vivendas: as 1.133 compravendas referidas, 616 herdanzas, 16 doazóns, dúas permutas e 1.088 operacións doutro tipo.

LEIRAS TRANSMITIDAS

O total de leiras transmitidas en Galicia, pola súa banda, aumentou un 3,1% en comparación con abril de 2016, con 7.073 operacións. Son 320 por cada 1.000 habitantes, por baixo da media nacional de 365.

Destas, 1.893 eran rústicas, e transmitíronse mediante herdanza (783), compravenda (535), doazóns (13), permutas (24) e outro tipo de operacións (538).

As outras 5.180 leiras eran urbanas, e a distribución do tipo de operacións é a seguinte: 2.237 compravendas, 1.002 herdanzas, 42 doazóns, 5 permutas e 1.894 operacións doutro tipo.

DATOS NACIONAIS

A nivel nacional, a compravenda de vivendas caeu un 8,6% o pasado mes de abril en relación ao mesmo mes de 2016, ata sumar 32.227 operacións, tras encadear 14 meses consecutivos de alzas interanuais.

As transaccións sobre vivendas usadas reducíronse un 5,3% en abril en relación ao mesmo mes de 2016, ata totalizar 26.629, mentres que a compravenda de vivendas novas descendeu un 21,5% en taxa interanual, ata 5.598 transaccións.

O 89,8% das vivendas transmitidas por compravenda no cuarto mes do ano foron vivendas libres e o 10,2%, protexidas. A compravenda de vivendas libres caeu un 8,4% en abril en taxa interanual, ata sumar 28.939 transaccións, en tanto que as operacións sobre vivendas protexidas baixaron un 10,3%, con 3.288 transaccións.

En termos mensuais (abril sobre marzo), a compravenda de vivendas retrocedeu un 20,4%.