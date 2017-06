O prezo da vivenda libre sobe un 1,3% en Galicia no primeiro trimestre, por baixo da media

O prezo da vivenda libre incrementouse un 1,3% no primeiro trimestre do ano en taxa interanual en Galicia, por baixo da subida media estatal (+5,3%), segundo datos difundidos este xoves polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

En taxa intertrimestral, houbo unha subida do 0,7% respecto dos últimos tres meses nos prezos da vivenda libre en Galicia, o cuarto menor incremento do Estado e por baixo da alza do 2,3% da media nacional.

No caso da vivenda nova hai unha subida do prezo en Galicia do 2,6% respecto do tres primeiros meses de 2016 e do 2,2% con respecto ao último trimestre do ano anterior. Na vivenda de segunda mano, a alza interanual é do 1,1% e a intertrimestral do 0,4%.

DATOS ESTATAIS

A nivel nacional, o prezo medio da vivenda libre subiu un 5,3% no primeiro trimestre en taxa interanual, oito décimas máis que no trimestre anterior, o que supón a taxa de crecemento máis elevada desde o primeiro trimestre de 2016.

Desta forma, xa son doce os trimestres consecutivos nos que os prezos da vivenda presentan taxas interanuais positivas. En taxa intertrimestral, o prezo medio da vivenda repuntó un 2,3% entre xaneiro e marzo, o crecemento máis elevado desde o segundo trimestre de 2015.

Por tipo de vivenda, o prezo medio das de segunda man aumentou un 5,3% no primeiro trimestre, a maior taxa desde o primeiro trimestre de 2016. No caso das vivendas novas, o seu prezo avanzou unha media do 5,5% no mesmo período, tamén o crecemento máis alto desde o primeiro trimestre de 2016.

Entre 2008 e 2013, o prezo da vivenda libre rexistrou descensos anuais de distinta intensidade: do 1,5% en 2008, do 6,7% en 2009, do 2% en 2010, do 7,4% en 2011, do 13,7% en 2012 e do 10,6% en 2013. En 2007, cando comezou a elaborarse este índice, o prezo da vivenda libre experimentou un crecemento do 9,8%.

Non foi ata 2014 cando o prezo da vivenda libre volveu a taxas positivas, cun repunte anual medio do 0,3%, que en 2015 acelerouse ata o 3,6% e en 2016 ata o 4,7%, o segundo maior incremento nun ano desde 2007.