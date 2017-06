A Policía Local de Lugo interceptou a dous condutores con "altas taxas" de alcol e a outros dous tamén con resultado positivo nun control realizado na madrugada deste xoves na capital luguesa.

Segundo informou a Policía Local, na madrugada do 8 de xuño axentes da Unidade de Policía de Barrio e de Atestados de Lugo estableceron un control de alcol e drogas na Ronda da Muralla, onde realizaron probas de detección alcohólica a máis de 30 condutores.

Nas mesmas, segundo sinalan as mesmas fontes, detectouse a un condutor que circulaba cunha taxa de alcol en aire expirado de 0,56 mg/l --o cal supón facer fronte a unha sanción de mil euros e a retirada de seis puntos do permiso de conducir-- e outro con 0,39 mg/l --polo que se enfronta a unha sanción de 500 euros e a retirada de catro puntos--.

Así mesmo, a Policía Local explicou que se instrúen dilixencias por un delito contra a seguridade viaria ao detectar outros dous condutores con "altas taxas de alcol".

O primeiro, J.R.G., duns 29 anos, arroxou un resultado de 0,81 mg/l e o segundo, J.O.L.L., de 37 anos, circulaba cunha taxa de 0,91 mg/l, polo que "case cuatriplicaba a taxa establecida reglamentariamente de 0,25 mg/l", segundo destacan as mesmas fontes.

SEN SEGURO

Ambos os condutores foron citados para xuízo rápido. Ademais, a Policía Local puntualizou que este último condutor carecía de seguro obrigatorio e non constaba que o tivo algunha vez. Tamén contaba coa Inspección Técnica Periódica "caducada desde fai catro anos", segundo abundan as mesmas fontes, motivo polo cal foi inmobilizado.

Neste dispositivo estático da Policía Local de Lugo, así mesmo, denunciáronse outras infraccións, como non facer uso do cinto de seguridade no vehículo.