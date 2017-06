(AMP) A autopsia a Echeverría practicarase o venres, tras o que comezarán os trámites para repatriar o cadáver

A autopsia ao cadáver de Ignacio Echeverría, o galego asasinado o pasado sábado no atentado de Londres, practicarase este venres, 9 de xuño, e despois comezarán todos trámites para a repatriación do corpo, segundo avanzou o ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido.

"A autopsia celebrarase mañá (venres), e despois de practicar a mesma, haberá que iniciar todos os trámites para a repatriación", sinalou en declaracións aos xornalistas á súa chegada ao Museo Arqueolóxico Nacional, onde inaugurou o seminario Asistencia Específica e Integral ás Vítimas do Terrorismo en Europa.

Os trámites para repatriar o cadáver, explicou Zoido, "son longos no Reino Unido. "Despregaremos toda a nosa habilidade e capacidade para poder convencer de que canto máis rápido podámolo facer, mellor estaremos a atender ás vítimas dun ataque terrorista", apuntou, insistindo en que elas son "o eixo central" no que envorcarse.

"Procuraremos facelo canto antes para que acabe canto antes este pesadelo", subliñou tamén en declaracións a Onda Cero recollidas por Europa Press. Neste sentido, insistiu en que a embaixada e o consulado de España en Londres "seguirán traballando".

A familia de Ignacio Echeverría poderá ver este xoves o seu corpo despois de confirmarse este mércores o falecemento do español no ataque perpetrado por yihadistas na zona da Ponte de Londres. E farano acompañados do embaixador de España en Reino Unido, do cónsul e da directora de apoio a vítimas de terrorismo do Ministerio do Interior. "Espero que poidan pasar estes momentos da mellor forma posible", engadiu.

Zoido fixo fincapé na "ejemplaridad" dos familiares de Echeverría que este mércores confirmaron as súas mortes tras varios días tentando localizarlle. O día do atentado o español de 39 anos regresaba de patinar cos seus amigos nun parque cando viron a un home apuñalando a unha muller na contorna do Mercado de Borough, xunto á Ponte de Londres. Segundo o testemuño dos seus amigos, foi o único que se parou para socorrer a unha muller que estaba a ser apuñalada e encerellouse co agresor.

Zoido lembrou que, desde que a propia familia anunciou que non sabía do seu paradoiro, o ministro de Exteriores "estivo en contacto permanente" co seu homólogo británico, Boris Johnson, "traballando de maneira intensa".

EVITAR A DEMORA EN IDENTIFICACIÓN DE VÍTIMAS

Ademais, incidiu en que a ministra do Interior do Reino Unido, Amber Rudd, xa pediu desculpas a España pola demora na identificación do cadáver de Echeverría. No entanto, Zoido reiterou as súas críticas, remarcando que o tratamento aos familiares foi "inhumano" e o proceso debeu "alixeirarse".

Neste sentido, recalcou ante os xornalistas que trasladará no Consello de Ministros da Unión Europea (UE) a necesidade de tomar medidas para que en "ningún país" da eurozona "poida suceder o transcurso do tempo" para identificar as vítimas dun ataque, sobre todo cando "se pon a disposición" do país encargado da devandita identificación todas as probas.