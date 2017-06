Grupo PSA e ChangAn investirán 500 millóns desde 2017 para reforzar a presenza de DS en China

O Grupo PSA alcanzou un acordo con ChangAn Automobile para profundar na cooperación estratéxica que iniciaron fai seis anos para a introdución de márcaa DS en China, co fin de reforzar a presenza da insignia neste mercado asiático e para o que realizarán un investimento conxunto de 500 millóns de euros desde 2017, segundo informaron ambas as empresas nun comunicado.

Cooperación entre PSA e ChangAn | Fonte: Europa Press

As dúas empresas indicaron que a 'joint venture', denominada CAPSA, beneficiarase do extenso plan de produto que está a implementar márcaa DS e que permitirá a introdución dun novo modelo no mercado chinés cada ano desde 2018.

Así mesmo, a firma prevé incorporar novas tecnoloxías nos seus vehículos comercializados en China nos próximos anos, de forma que a gama da compañía disporá de tecnoloxías de propulsión híbrida enchufable e eléctrica desde 2019.

Nesta liña, Grupo PSA establecerá en Shenzhen (China) a sede central de márcaa DS para a rexión de China e Asia-Pacífico, co fin de xerar sinerxías coa 'joint venture' que mantén en termos de xestión das operacións no país e para desenvolver as exportacións na rexión.

Grupo PSA e ChangAn prevén ampliar a produción na factoría de Shenzhen, co fin de fabricar no curto prazo máis modelos todocamino e sedan. Ademais, ambas aumentarán a súa cooperación no desenvolvemento conxunto dunha plataforma de vehículo, de automóbiles impulsados con enerxías alternativas, de motores tradicionais, de conectividade intelixente e de operacións internacionais.

Así mesmo, as dúas firmas teñen intención de cooperar no campo de vehículos comerciais lixeiros, coa previsión de introducir un modelo 'pick-up' no curto prazo. O vicepresidente de PSA na rexión de Asia-Pacífico, Denis Martin, indicou que este acordo dará "maior ímpeto" á marca en China e na rexión asiática e afirmou que esta unha demostración do desexo de aumentar a cooperación entre dúas empresas dunha forma construtiva.