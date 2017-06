O Concello de Las Rozas (Madrid) convoca este mediodía tres minutos de silencio en memoria de Ignacio Echeverría

O Concello de Las Rozas (Madrid) convocou ás 12 deste mediodía un tres minutos de silencio na Praza Maior en memoria do galego Ignacio Echeverría, veciño da localidade, que morreu nos atentados de Londres tras tentar defender a unha muller.

A convocatoria súmase á prevista para esta tarde, ás 20.00 horas, no mesmo lugar, para homenaxear o "comportamento exemplar" e o seu "valor" e en repulsa ao terrorismo.

"A súa acción e o seu comportamento son un exemplo para toda a sociedade. É unha honra que este 'heroe do monopatín', como xa lle coñecemos todos, fóra veciño de Las Rozas, e o seu valor e a súa solidariedade fannos sentirnos tan orgullosos como infinitamente tristes pola súa morte", destacou o alcalde da localidade, José de la Uz.

O primeiro edil asegurou que a Ignacio "non lle imos a esquecer nunca". Por iso, anunciou, tras proporllo ao resto de partidos do Concello, que o novo parque con pista de skate que terá a localidade leve o seu nome. "Queremos que os veciños de Las Rozas e as futuras xeracións lémbrenlle co seu patinete", engadiu.

PRIMEIRA MEDALLA DE HONRA DE LAS ROZAS

Fontes municipais avanzaron que o Concello de Las Rozas concederá a Ignacio Echeverría a primeira Medalla de Honra da cidade. Está previsto que a iniciativa sexa aprobada no no próximo pleno, dado que "todos os grupos municipais que compoñen a corporación mostraron onte o seu acordo".

Ademais, decretáronse dous días de loito oficial, polo que queda suspendida a axenda pública e as bandeiras en edificios públicos locen a media hasta.

Desde o Consistorio resaltouse que a "implicación" dos veciños co sucedido a Ignacio foi "crecente" desde o domingo pasado, cando a familia e o SAMER, o servizo de Emerxencias local, comunicaron a desaparición de Ignacio en Londres, e a medida que a situación dos pais e irmáns en busca e espera de noticias sobre o seu estado e paradoiro íase tornando máis "agónica" polo atraso de Reino Unido en comunicar datos oficiais.

Así, sinalaron que o Concello, a través do seu alcalde, trasladou á familia todo o seu "apoio" e estivo en "permanente" contacto con eles e co Goberno español, a través dos ministerios de Interior e Asuntos Exteriores.

Durante estes días, foron centenares os veciños da localidade, de 95.000 residentes, que se interesaron pola situación de Ignacio e mostraron a súa "indignación" pola "ausencia total" de datos, aínda que só na tarde de onte a cifra de veciños que trasladou a súa consternación pola morte e o seu desexo de que Las Rozas protagonice homenaxes a Echeverría, supera os 10.500, só nos correos electrónicos de alcaldía e atención cidadá, "cifra que segue subindo". "A iso habería que sumar as mostras de agarimo en redes sociais e foros", concluíron.