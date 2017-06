A Xunta licita por 175.000 euros os traballos para actualizar e mellorar a precisión da cartografía galega

A Consellería de Medio Ambiente publicou este xoves no Diario Oficial de Galicia o contrato polo que se licitan os traballos para mellorar a información Lidar (Light Detection and Ranging) de Galicia, facilitada polo Instituto Xeográfico Nacional do Ministerio de Fomento, e a elaboración de modelos tridimensionales do territorio galego, por un importe de 175.000 euros.

O Lidar (Light Detection And Ranging) é un dispositivo que permite calcular distancias entre un sensor e a superficie terrestre, medindo o tempo que tarda un pulso láser emitido polo sensor en chegar á superficie da terra e regresar ao receptor.

Segundo indicou a Xunta, esta tecnoloxía posúe unha "enorme capacidade" para xerar, de maneira masiva, "información sobre o territorio observado cunha gran calidade e precisión espacial".

O Instituto de Estudos do Territorio utilizará esta información e modelos para "actualizar e incrementar" a calidade da cartografía que elabora, e tamén se porá a disposición de todos os profesionais e da cidadanía en xeral.

A información resultante pode ser empregada para o desenvolvemento de aplicacións hidrográficas (análises de risco de inundacións ou estudo de dinámicas hidrográficas, entre outras).

Outros usos habituais son a obtención de información detallada sobre o relevo, como son os mapas de pendentes, orientación de ladeiras, mapas de insolación e mapas de visibilidade; a cuantificación de variables para a planificación e xestión forestal; a modelización de construcións e elementos artificiais; ou o catastro e control urbanístico.

Finalmente, esta información tamén é aplicable para o desenvolvemento de traballos de inventariado do patrimonio cultural ou para outras aplicacións específicas, como análises de visibilidade ou cobertura de antenas e planificación e xestión de tendidos eléctricos, estudos de erosión ou análise de risco de incendio.

Os traballos enmárcanse dentro do Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) no subprograma do PNOA Lidar. O obxectivo é cubrir todo o territorio mediante nubes de puntos con coordenadas X,E,Z obtidas mediante sensores Lidar aerotransportados.

Estas coberturas realízanse mediante a colaboración e cofinanciamento entre o Ministerio de Fomento, Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, así como as comunidades autónomas. De feito, este proxecto colaborativo foi recoñecido xa no ano 2013 polas Nacións Unidas como servizo público excelente.