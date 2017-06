O presidente da Asociación Bancaria Europea (AEB), José María Roldán, sinalou este xoves que a resolución de Banco Popular e a súa posterior absorción por parte de Banco Santander é unha operación que se vai a resolver mediante medios privados, polo que subliñou que non costado "nin un duro" aos contribuíntes.

José María Roldán no Encontro Bancario Iberoamericano | Fonte: Europa Press

"Os bancos da AEB non custaron nin un duro ao contribuínte español e iso podémolo seguir dicindo porque neste rescate non se vai a ver involucrado ningún diñeiro público e é outro banco da AEB o que se fai cargo", aseverou Roldán tras a súa intervención no 'Encontro Bancario Iberoamericano'.

Entre os problemas que puideron precipitar a resolución de Popular, o presidente da AEB asegurou que, "sen dúbida", un dos elementos que puido impedir resolver os problemas da entidade é a contorna "moi dura" para as marxes bancarias orixinados nun contexto de baixos tipos de interese.

"A contorna non permitiu liquidar os problemas cunha estratexia parsimoniosa, é unha contorna moi dura para as marxes bancarias e, sen dúbida, iso é un elemento que puido impedir a súa solución", incidiu Roldán nunha xornada na que se reúne o Consello de Goberno do Banco Central Europeo (BCE).

Roldán, quen manifestou a súa satisfacción pola celeridade e o carácter privado do proceso, tamén destacou que os bancos españois están en proceso de seguir financiando a recuperación económica unha vez a incerteza ao redor de Banco Popular desapareceu nun período de tempo "moi curto".

"Os clientes de Popular van seguir operando como ata agora coa tranquilidade de que agora o banco pertence a un grupo tan sólido e potente como Banco Santander", sostivo Roldán.