Piden 36 anos de cárcere para un procesado en Lugo por abusar das súas fillas e distribuír material pornográfico

A acusación particular pide 36 anos de cárcere para un home procesado na Audiencia Provincial de Lugo por abusar das súas fillas menores e distribuír material pornográfico das nenas.

Detido Lugo chat pedófilo | Fonte: Europa Press

Este xoves na Sección Segunda da Audiencia Provincial de Lugo comezou o xuízo, a porta pechada, contra o acusado de abusar das súas fillas menores de idade, de catro e cinco anos, e de distribuír material pornográfico das nenas.

Por iso, a acusación particular, que representa á nai das nenas, solicita 36 anos de prisión --24 polos abusos e 12 pola distribución--, mentres a Fiscalía pide 33.

O avogado do acusado, P.S., que residía en Ribadeo e atópase na prisión coruñesa de Teixeiro desde o ano 2015 en que foi detido, require a libre absolución para o que pedirá que se anule a proba das fotos e vídeos no xuízo que comezou na mañá deste xoves.

O letrado da nai, Gerardo Pardo de Vera, asegurou este xoves que este comportamento "pon de manifesto o abxecto e perverso ao que pode chegar un home na relación coas súas propias fillas menores de idade".

A NAI, EN TRATAMENTO

En canto ao estado da nai, asegurou que "está mal, seguindo tratamento e o que é esperable nesta circunstancia, tentando superar a situación e moi pendente das súas fillas" que, segundo abundou, "xa mostran secuelas e un dano potencial que desde o punto de vista psicolóxico forense producirase para o desenvolvemento da súa personalidade".

Ademais, o avogado da acusación particular concretou que solicita "24 anos de prisión por dous delitos continuados de abusos sexuais moi agravados e, ademais, utilización de menores para elaboración de material pedófilo que suman outros doce anos máis". "Esperamos unha condena contundente, acorde cos feitos", sentenciou.

Pardo de Vera precisou que "as circunstancias dos abusos e das gravacións producíronse no propio domicilio do acusado supostamente e desde alí enviáronse as imaxes e as fotografías ao chat pedófilo no que participaba o acusado".

UN ANO DE ABUSOS

Ao redor dun ano "pode ser" que se repetiron eses abusos, en que tamén "utilizaba ás fillas" de pouca idade, segundo comentou o letrado. "E a verdade é que as probas son moi contundentes e moi claras, moi gráficas por desgraza", afirmou.

O procesado, que ten tres fillos, dous deles nenas, contaba con antecedentes pedófilos que "consistiu na utilización en Internet, difusión de imaxes, pero un antecedente que xa estaba cancelado", segundo comentou. De feito, P.S. foi condenado a tres anos en 2003 por tenencia de material pornográfico, sobre o que alegou que, dada a súa condición de xornalista, elaboraba un libro sobre o tema.