A determinación e rapidez coa que as autoridades españolas e europeas resolveron a crise do Banco Popular contrasta coa "preguiza" demostrada por Italia á hora de abordar os "moito maiores" problemas do seu sistema bancario, segundo destacan os diarios 'Financial Times' e 'The Wall Street Journal' tras a intervención do sexto banco español e a súa posterior venda ao Santander sen empregar diñeiro público.

"Mentres Madrid actuou con determinación nos últimos anos para abordar os problemas dos seus bancos, Roma moveuse a un ritmo moito máis lento", sinala 'Financial Times', despois de que Banco Popular converteuse na primeira entidade intervida baixo as normas de resolución de entidades bancarias da Unión Europea, que se aprobaron tras a crise financeira de 2008 co obxectivo de evitar os rescates con diñeiro público e que están vixentes desde xaneiro de 2016.

Neste sentido, 'The Wall Street Journal' considera que España "mostrou a Europa, especialmente a Italia, como tratar con bancos en dificultades", indicando que a "áxil actuación en España" demostra que este novo réxime para afrontar os problemas da banca pode funcionar "rápida e limpamente".

De feito, o diario de referencia en Wall Street considera que o sucedido en España ofrece unha importante lectura para Italia, cuxos problemas bancarios "son moito maiores", subliñando que, mentres Popular supuña "o último banco verdadeiramente en problemas en España" e o seu 'colapso a cámara lenta' durante este ano non afectou o resto de entidades, en Italia a maior parte dos bancos vese lastrada por préstamos 'tóxicos' e víronse castigados no mercado de maneira similar.

Neste sentido, en declaracións a 'Financial Times', Karel Lanno, do 'think tank' CEPS, opina que esta diferenza pode responder a que Italia nunca se viu baixo a presión política e do mercado que soportou España en 2012, cando tivo que solicitar un rescate para os seus bancos, mentres que para o país italiano "as cousas nunca foron tan lonxe".

Deste xeito, Nicolas Veron, membro do 'think tank' Bruegel, considera que as semellanzas entre España e Italia "fan moi incómoda a comparación para Italia", advertindo de que a situación actual no país transalpino "ten moitos paralelismos coa situación en España a finais de 2011 e principios de 2012", aínda que unha diferenza importante é que Italia non ten que tomar decisións en metade dunha crise de débeda soberana en Europa, o que lle deixa unha maior marxe de actuación.