A Comisión Europea admitiu que a perda do investimento dos accionistas do Banco Popular forma "parte das regras do mecanismo de resolución" aplicado pola UE, que interveu a entidade antes do seu traspaso ao Banco Santander.

Así o manifestou o director adxunto da representación da Comisión Europea en España, Juergen Foecking, en declaracións aos medios antes de participar nunha xornada na Cámara de Comercio en Vigo.

Segundo explicou Foecking, a intervención do Popular é "unha moi bo sinal de que funciona este mecanismo", e lembrou que esa ferramenta se puxo en marcha "exactamente para evitar unha crise financeira". Achega do custo que tivo a operación para os accionistas, que perderon o cento por cento do seu investimento, Juergen Foecking admitiu que "é parte das regras do mecanismo de resolución".

Sobre a posibilidade de que poida repetirse a intervención da UE nalgunha outra entidade, o responsable comunitario sinalou que "polo momento, non hai sinais". "Pero podería pasar, por iso temos este mecanismo para reaccionar fácil e rapidamente", incidiu.