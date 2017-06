Saen a poxa vivendas e propiedades intervidas aos narcos galegos

O Plan Nacional sobre Drogas saca a poxa na mañá deste venres, 9 de xuño, en Madrid unha casa intervida a Laureano Oubiña en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) dentro de 22 lotes de bens incautados xudicialmente en operacións contra o tráfico de drogas en España.

Laureano Oubiña sae de prisón.

Oito dos 22 lotes de bens incluídos na poxa, organizada no Hotel Wellington de Madrid pola Sociedade mercantil Estatal de Xestión Inmobiliaria do Patrimonio S.A. (Segipsa), corresponden a propiedades incautadas a narcos en Galicia, todas elas na provincia de Pontevedra, segundo a documentación publicada polo Plan Nacional sobre Drogas.

Así, no Lote Número 8 inclúese unha vivenda unifamiliar en Vilagarcía de Arousa situada nun terreo de 1.041 metros cadrados por valor de 247.542 euros. No seguinte (9) atópase un local comercial no mesmo municipio cun prezo de saída de 153.788 euros.

Mentres, no Lote Número 10 hai unha vivenda VPO urbana duns 85 metros cadrados na localidade de Vilagarcía de Arousa cun prezo de 49.368 euros.

No seguinte lote (11) atópase a casa que foi popiedad de Oubiña e a súa muller Esther Lago na Rúa Canteira, no barrio da Laxe, de Vilagarcía cunha superficie total do terreo de 3.482,68 metros cadrados. Sae a poxa cun prezo de 350.300 euros.

OUTROS LOTES

O Lote Número 12, polo seu lado, corresponde a unha vivenda unifamiliar situada en Vilanova de Arousa (Pontevedra) cunha superficie construída de 283 metros cadrados sobre unha parcela de 1.021 metros cadrados, cun prezo de 131.500 euros.

O seguinte lote (13) inclúe unha vivenda unifamiliar de 345,85 metros cadrados sobre unha parcela de 1.022 metros cadrados en Vilanova de Arousa cun prezo de saída de 205.900 euros.

Mentres, o Lote 14 ofrece unha vivenda unifamiliar en Sanxenxo (Pontevedra) cunha planta de 75 metros cadrados e rematada en bufarda baixo cuberta de 60 metros cadrados situada nun terreo de 376 metros cadrados. O prezo de saída é de 183.116 euros.

Tamén se inclúe no Lote 16 unha vivenda urbana no lugar de Paradela no municipio de Meaño (Pontevedra) con 106 metros cadrados sobre un terreo de 1.100 metros cadrados, cun prezo de 88.723 euros.

Ademais dos lotes de bens intervidos en Galicia en operacións contra o narcotráfico, o Plan Nacional sobre Drogas saca a poxa outros situados en zonas como Madrid, Málaga, Murcia, Huelva, Valencia, Cáceres, Eivissa, Palma de Mallorca, Barcelona, Lleida e As Palmas.

POXAS PERIÓDICAS

En relación á cita deste venres, o subdirector xeral de Análise, Estudos e Coordinación do Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Rábago Lucerga, manifestou a Europa Press, con motivo da súa presenza nunha recente xornada en Galicia sobre a loita contra o narcotráfico, que este tipo de poxas "se celebran con certa periodicidade".

Así, destacou que se poxan en ocasións "desde cousas anecdóticas" como potas, a embarcacións e vivendas, como "o pazo de Laureano Oubiña", abundou. Deste xeito, o diñeiro recadado cos bens comisados repártese entre as comunidades autónomas para accións de reinserción e loita contra as drogodependencias e contra o narcotráfico.

Neste sentido, considerou "fundamental" o obxectivo destas poxas, que pasa por "reverter en actividades" de prevención, apoio e loita contra o narcotráfico os bens adquiridos en actuacións "ilícitas e daniñas" como o tráfico de drogas.