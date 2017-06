Comisión Europea achega a empresas galegas o Plan de Investimentos, que mobilizou 29.000 millóns adicionais en España

Responsables en España da Comisión Europea e do Banco Europeo de Investimentos trasladaron este xoves a empresarios galegos as vantaxes e oportunidades do Plan de Investimentos para Europa (o chamado 'Plan Juncker'), un plan que investiu algo máis de 4.000 millóns para España, onde xa mobilizou outros 29.000 millóns adicionais.

O director adxunto da representación da Comisión Europea en España, Juergen Foecking, explicou que este plan "ten varias patas", entre elas o obxectivo de "mellorar a contorna empresarial e establecer un mercado único para a enerxía, a economía dixital, ou o transporte".

Para iso, sinalou, "hai que eliminar as barreiras ao investimento", e "facer que a liquidez e o financiamento cheguen ás empresas". "Non hai cotas rexionais nin sectoriais, pero España pódese beneficiar moito, en ámbitos como a enerxía", engadiu.

Ademais da enerxía, apuntou outros "sectores estratéxicos" que poden optar ao plan de investimentos, como o transporte e o mercado de capitais, que "é necesario ampliar".

Por outra banda, o xefe da oficina do grupo Banco Europeo de Investimentos en España, Alberto Barragán, indicou que "o obxectivo é acelerar os investimentos en Europa nun prazo de 3 anos". Para iso, este plan prevé proporcionar un primeiro financiamento, "a de maior risco", para así "atraer outros fondos". "Queremos ser o catalizador que poña o primeiro diñeiro e que atraia outros investimentos", apostilou.

Barragán sinalou que son varios os sectores en Galicia que se poden beneficiar deste mecanismo, de feito, hai unha operación en marcha para financiar a armadores que contraten en estaleiros españois (incluídos galegos), e operacións con Finsa e operadores de enerxía renovables.

Este plan pretende mobilizar 315.000 millóns de euros adicionais en tres anos, fundamentalmente de fondos privados, e en España xa se mobilizaron 29.000 millóns de euros. "En España estamos no 60 por cento, nos países que van á cabeza", engadiu.