Carolina Masaveu sae da 'vella' Pescanova tras vender a súa 7,13% con plusvalías de máis de 800.000 euros

Carolina Masaveu Ferreiro, unha das herdeiras da familia Masaveu, saíu do capital da 'vella' Pescanova coa venda da súa 7,13% por un importe total de 816.000 euros, moi por encima dos 5.200 euros que desembolsou por converterse en accionista de referencia da sociedade, segundo informaron a Europa Press en fontes próximas á firma.

Con esta transacción, a investidora asturiana, que aterrou na 'vella' Pescanova en agosto de 2013, cando xa estaba suspendida, logra unhas plusvalías de 810.800 euros aproximadamente.

En concreto, nesa data comprou o 3,74% do capital a un prezo de 0,0001 euros por acción, para posteriormente ampliar a súa participación ao 7,13% en maio de 2014, coa adquisición de títulos por 0,0052 euros cada un.

A operación de repregamento por parte de Masaveu, que se realizou onte, o mesmo día en que a antiga Pescanova regresou ao parqué, tras máis de catro anos sen cotizar, realizouse a un prezo de 0,40 euros, superior aos 0,27 euros aos que pechou a sesión de onte, cun esborralle do 95,43%.

As accións da sociedade de carteira, que posúe o 1,6% de Nueva Pescanova, cotizaban próximas as 12.00 horas a un prezo de 0,19 euros, cun descenso do 29,63%, fronte aos 5,91 euros que marcaron no momento da suspensión en marzo de 2013.

A investidora asturiana sempre se mantivo á marxe da 'vella' Pescanova, na que o seu marido Diego Fontán ocupou o cargo de conselleiro.

Carolina Masaveu posuía a súa participación a través de Crisgadini, firma da que é titular e administradora única, e figuraba como un dos accionistas de referencia da 'vella' Pescanova, por detrás do fondo de investimento norteamericano Broadbill Investment Partners (11,564%), o ex presidente da pesqueira, Manuel Fernández de Sousa (7,515%) e o fondo Luxempart (7,281%).