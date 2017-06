O conselleiro delegado de Santander, José Antonio Álvarez, afirmou que o persoal de Popular "vai ter continuidade" tras a absorción da entidade por parte de Santander, e apuntou que o impacto que a operación terá sobre as contas do segundo trimestre será "menor".

"O persoal do Popular, como non, vai ter continuidade. Son magníficos profesionais que seguen tendo que atender ao catro millóns de clientes, porque durante un tempo a integración operativa non estará realizada", sinalou o segundo executivo de Santander en declaracións aos medios previas á súa intervención no Encontro Bancario Iberoamericano, organizado pola Asociación Española de Banca (AEB).

En relación sobre o posible impacto económico que a operación tería nas contas do segundo trimestre, Álvarez sinalou que "será moi menor", xa que a operación fíxose tras a intervención da autoridade de resolución, que tomou medidas para amortizar os instrumentos de capital Additional Tier 1 en mala situación. "Por tanto, entendo que será moi pequeno, pero aínda é pronto para dicilo", apuntou Álvarez.