A Xunta avanza na tramitación urbanística da intermodal de Santiago coa solicitude de informes sectoriais

A Xunta avanza na tramitación urbanística da estación intermodal de Santiago coa solicitude de informes sectoriais ao Estado.

En concreto, a Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo pediu informes ao Ministerio de Fomento no tocante a servidumes acústicas; á Delegación do Goberno, no campo de obras públicas; así como ao Ministerio de Industria e Enerxía, en telecomunicacións.

Así mesmo, a Xunta tamén deberá achegar os informes sectoriais necesarios, en concreto os requiridos á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Augas de Galicia, Instituto de Estudos do Territorio, así como as direccións xerais de Calidade e Emerxencias.

Paralelamente, o Goberno galego desenvolve a tramitación ambiental do proxecto, segundo informa este xoves a Consellería de Infraestruturas nun comunicado.

Xunta, Concello e Ministerio de Fomento acordaron o pasado mes de febreiro tramitar a infraestrutura a través da lei exprés co fin de dotala de amparo urbanístico para licitar este ano as obras da primeira fase do proxecto, é dicir, da estación de autobuses e a pasarela cuberta que se conectará coa terminal ferroviaria.