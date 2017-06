Interceptado un condutor a 225 quilómetros por hora nunha autovía limitada a 120 no Carballiño (Ourense)

A Garda Civil interceptou a un condutor que circulaba a 225 quilómetros por hora na autovía AG-53, limitada a 120 km/h, ao seu paso polo termo municipal do Carballiño (Ourense).

Interceptado un condutor a 225 km/h no Carballiño / Europa Press

Segundo informou o Instituto Armado, sobre as 10,00 horas do mércores 7 de xuño estableceuse un control de velocidade na autovía AG-53 que transcorre entre Santiago de Compostela e Ourense.

No marco do dispositivo, no quilómetro 66,5, nas proximidades do Carballiño detectouse un turismo que circulaba en sentido a Ourense a unha velocidade de 225 Km/h.

O vehículo era conducido por un veciño de Teo (A Coruña) de 39 anos de idade, ao que se lle tramitou un ateigado pola suposta comisión dun delito contra a seguridade do tráfico, ao superar a velocidade permitida en vía interurbana (120 km/h) en máis de 80 km/h.

As mesmas fontes explican que, por iso, pode ser condenado xudicialmente á pena de prisión de tres a seis meses ou á de multa de seis a doce meses ou traballos en beneficio da comunidade de 31 a 90 días e, en calquera caso, á de privación do dereito a conducir vehículos a motor e ciclomotores por tempo superior a un e ata catro anos, segundo o Código Penal.

PRUDENCIA

Pola súa banda, a Benemérita lembra que "o Regulamento Xeral de Circulación considera os excesos de velocidade como unha infracción grave ou moi grave, sancionada con multa de 100 a 600 euros e a perda de entre 2 e 6 puntos, dependendo do exceso de velocidade cometido".

O Subsector de Tráfico da Garda Civil de Ourense realiza "un chamamento á prudencia" na condución, "respectando todas as normas establecidas, o que contribúe a evitar accidentes de tráfico, que tantas vidas custaron".