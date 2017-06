Albert Rivera rexeita poñer pegas ás doazóns a Sanidad como as de Amancio Ortega e pide unha lei de mecenado

O presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, non entende que se poñan reparos ás doazóns de particulares ao sistema público sanitario, como fixo o presidente de Inditex, Amancio Ortega, e, de feito, animou a redactar unha lei de mecenado que as fomente.

O presidente de Cidadáns, Albert Rivera | Fonte: Europa Press

"Eu prefiro que nun sistema sanitario entren 330 millóns de euros para loitar contra o cancro a que saquen eses millóns das caixas de aforros, como fixeron algúns políticos. Non vou pór pegas ás doazóns para que axuden a que morra menos xente por cancro neste país", asegurou.

Ao seu xuízo, o ideal sería contar cunha lei de mecenado "moito mais ambiciosa, valente e moderna" para fomentar estas doazóns, e non só no campo da medicina, senón tamén no deporte, a cultura ou a ciencia.

Segundo Rivera, hai que configurar "un marco legal moitísimo mais valente e moitísimo mais moderno, que non só sexa un incentivo fiscal puro e duro, senón que teña outras valoracións por parte dos doantes".

"Hai moitos españois que sufrimos o cancro nas nosas familias e que haxa un pouquiño mais de diñeiro, ou moito neste caso, para axudar á loita contra o cancro, non me parece censurable, mais ben todo o contrario", declarou no Congreso.