BBVA asegura que non presentou en ningún momento unha oferta por Popular

BBVA nunca chegou a presentar unha oferta por Popular, nin na poxa que levou a cabo o pasado martes, nin no proceso de venda que abriu a entidade hai unhas semanas nin hai meses, segundo aseguraron fontes da entidade.

A Vela, edificio BBVA en Madrid | Fonte: Europa Press

En relación coa poxa que abriu o pasado martes o Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) para acometer a resolución do banco e a súa posterior venda, BBVA formou parte do proceso, pero en ningún momento presentou unha oferta, debido a que a operación "non encaixaba" desde o punto de vista estratéxico para o banco presidido por Francisco González.

Segundo apuntaron as mesmas fontes, a solución que se deu á situación de Popular foi "moi satisfactoria" e representa "unha boa noticia" para o sistema financeiro español.