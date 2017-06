Os deputados de En Marea no Parlamento galego e no Congreso, Manuel Lago e Yolanda Díaz, respectivamente, consideraron un "espolio" para Galicia a venda do Grupo Banco Popular, á vez que cualificaron de "cómplice" ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ao que pediron, ademais, explicacións.

"Onde está o señor Feijóo e que vai facer?", preguntou Yolanda Díaz nunha comparecencia ante os medios de comunicación ante o Banco Pastor na Coruña, marca que o Grupo Popular aínda mantiña en Galicia tras a compra do mesmo en 2011.

En declaracións aos xornalistas, a deputada de En Marea no Congreso considerou que Galicia vive "un día de loito" ao quedar sen unha estrutura financeira "vital para as pemes, para o sector industrial e para a cultura do noso país", engadiu en relación ao futuro da Fundación Barrié.

Respecto diso, asegurou que esta autonomía queda "sen sistema financeiro grazas ás políticas do PP e do señor Feijóo". "É o responsable de levar adiante unha errada fusión das caixas, que estean na banca privada venezolana -engadiu en alusión a Abanca- e o responsable por complicidade", engadiu en alusión á venda do Grupo Popular.

"DEBILITA" A ECONOMÍA GALEGA

Pola súa banda, o deputado de En Marea no Parlamento galego, Manuel Lago, cualificou de "espolio" esta venda. Dela, dixo que "debilita a economía galega" e incidiu en que "se non se fixo coa complicidade" do PP, fíxose "co silencio e a falta de dilixencia das autoridades que tiñan que regular este proceso".

Con todo, afirmou que esta é "a crónica dunha morte anunciada" por un proceso de "oligopolio". "As quenllas financeiras deste país están a quedarse con todas as institucións financeiras", recalcou Lago. Na mesma liña, remarcou que se perde "o patrimonio dos galegos acumulado durante décadas".

APOIO AOS TRABALLADORES

Ambos os deputados manifestaron tamén que estarán "a pé de rúa" cos traballadores para "non consentir que haxa un despedimento máis no sistema financeiro". A iso, sumaron o peche de oficinas, sobre todo no rural.

Por todo iso, pediron explicacións ao presidente da Xunta e ao ministro de Economía, Luís de Guindos. Así, Yolanda Díaz avanzou que na súa comparecencia do día 12 esixiranlle "responsabilidades".

Estas fíxoas extensivas tamén aos dirixentes do Grupo Banco Popular-Pastor. "Os equipos directivos anteriores e actuais", precisou por entender que xestionaron a entidade "coma se fose unha leira". "É unha estafa", sentenciou na mesma liña.