Gayoso, o lanzador de martelo que acabou cunha Medalla Castelao por “ser historia viva da TVG”

O presentador televisivo Xosé Ramón Gayoso recibirá a Medalla Castelao 2017. Un galardón que compartirá co historiador Xusto Beramendi, a gaiteira Cristina Pato, o Grupo Nove e o Centro Oceanográfico.

Gayoso e Silvia Jato no Luar da TVG Gayoso e Silvia Jato no Luar da TVG

Foi o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, o que deu a coñecer este xoves, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, este galardón destacando a faceta televisiva de Gayoso. “Avogado, lanzador de martelo, fundador do dúo musical Keltia e presentador televivivo”, dixo ao destacar que está na TVG desde que comezou a emitir, o 25 de xullo de 1985.

“É historia viva da TVG. Leva presentando Luar desde 1992 e, desde entón pasaron polo seu programa 5.000 artistas”, suliñou o xefe do Executivo galego que apuntou, ademais, que este espazo serviu de “rampa de saída para numerosos artistas e cómicos galegos”.

Xosé Ramón Gayoso naceu o 25 de abril de 1956 e é un dos personaxes televisivos máis coñecidos en Galicia por presentar desde hai 25 anos o programa Luar. Licenciouse en dereito na Universidade de Santiago de Compostela e foi pacticante de atletismo, en concreto lanzamento de martelo. De feito, proclamouse campión de España en 1975 cun lanzamento de 46 m. Practicando este deporte coñeceu a Álvaro Someso, campión galego de salto de altura en 1973, con quen en 1978 formou o dúo Keltia. Xuntos editaron en 1979 Choca esos cinco, disco foi producido por CBS, onde a metade das cancións estaban interpretadas en galego, e onde facían versións de José Afonso e musicaban a Rosalía de Castro.

Beramendi, Cristina Pato, Grupo Nove e Oceanográfico de Vigo

Ademais de Gayoso, a Xunta galardonou con esta medalla ao historiador Xusto Beramendi, catedrático de Histórica Contemporánea e presidente do padroado do Museo do Pobo Galego; á gaiteira Chus Pato, ao Grupo Nove de cociña e ao Centro Oceanográfico de Vigo.

Feijóo enxalzou a traxectoria de Beramendi e o desenvolvemento musical de Cristina Pato, que actualmente vive en Nova York, e da que lembrou que “lanzou o seu primeiro disco con 18 anos”. Do Oceanográfico destacou que o premio é polo seu 100º aniversario e porque é un centro “de pouco ruído e moita calidade”. Do Grupo Nove suliñou que levan a cociña galega por todo o mundo. “Son 24 cociñeiros e 18 restaurantes que suman 8 estrelas Michelín”, engadiu.

A noticia foi comunicada tras a reunión semanal do Executivo autonómico, que aprobou o decreto polo que se concede esta distinción a aqueles galegos cuxa obra, en calquera faceta de actividade humana, considérase merecedora do recoñecemento de toda Galicia.