O ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido, asegurou este xoves que fará xestións ao máximo nivel para tratar de acurtar o prazo da repatriación do corpo de Ignacio Echeverría, o español que faleceu nos atentados de Londres. Ademais, pediu que se eviten as "elucubraciones" sobre as causas que rodearon a súa morte ata que este venres se realice a autopsia.

"Calquera elucubración é moi arriscada e comprenderán que eu non podo entrar a facer ningunha valoración dese tipo", comentou o ministro ao ser preguntado pola posibilidade de que Ignacio Echeverría falecese por "lume amigo". "Temos que ser moi prudentes", insistiu durante unha comparecencia en Interior na que informou do balance sobre delitos de odio.

Zoido remitiuse ao testemuño dos amigos que acompañaban a Ignacio Echeverría a noite do 3 de xuño nas inmediacións da Ponte de Londres. "O que sei é o que comentan os amigos, que ía en bicicleta, solta a bicicleta, colle o monopatín que levaba e vai socorrer a unha muller; e que logo eses amigos vírono tendido no chan", explicou.

"Se podemos reducir o prazo, reducirase", dixo o titular do Interior ao ser preguntado pola posibilidade, de acordo a un membro da familia de Ignacio Echeverría, de que o corpo non poida ser repatriado ata o martes como moi pronto. Para iso, comentou, porase en contacto co embaixador e o resto de persoal do corpo diplomático de España en Londres.

Zoido indicou que as repatriacións de cadáveres adóitanse dilatar uns 15 días aínda que non haxa ningunha incidencia de morte violenta, aínda que en España o trámite é "moito máis axilizado". Pola información que ten da súa homóloga británica, os trámites para o caso de Echeverría iniciaranse despois da autopsia que se realizará este venres.

As autoridades locais accederon a que ás 13,30 horas local de hoxe os familiares poidan recoñecer o cadáver do seu ser querido, despois de cinco días de espera e un "trato inhumano", en palabras de Zoido, que motivaron as desculpas do Ministerio do Interior británico.