A familia de Ignacio Echeverría espera poder repatriar o seu corpo este sábado

Os familiares de Ignacio Echeverría, o galego morto no atentado terrorista do pasado día 3 en Londres, esperan poder repatriar o seu corpo este sábado, segundo dixeron os seus irmáns en declaracións aos xornalistas á saída do xulgado na cidade de Londres.

A familia espera ter este venres o informe preliminar da autopsia, aínda que recoñeceu que ese informe tardará en ser definitivo. Segundo dixeron, esperan poder ver o corpo do seu irmán este xoves.

Ademais, admitiron que, á espera da autopsia, non teñen información oficial sobre as causas da morte do seu irmán, pero fixeron fincapé en que, en calquera caso, as explicacións que recibiron son "suficientes e correctas".

Ademais, a súa irmá Ana quixo deixar claro que a familia está moi agradecida "co Ministerio do Interior e o Ministerio de Exteriores españois, a Embaixada e o persoal" que lles deron "un trato terriblemente humano".

Tamén, engadiu, os funcionarios ingleses "están a facer desde un punto de vista persoal todo o que poden" para axudar á familia e que poidan ter canto antes o corpo do seu irmán.

"Algo moi triste e moi duro está a converterse en algo máis bonito e moi grandioso que nos fai querer máis e apreciar máis ao noso irmán, á nosa familia, aos nosos amigos, ao noso país", asegurou.

AMIGOS

Tamén se mostraron especialmente agradecidos a Javier e Guillermo, os amigos de Ignacio que estaban con el a noite do atentado, por "como fixeron absolutamente todo". "Son parte da familia", remarcou Ana Echeverría.

Os amigos relataron á familia como sucedeu todo, e como cando volvían de patinar viron o que parecía unha pelexa e xente fuxindo dela. Segundo o seu relato, viron un policía ir cara alí e caer e "nese momento Ignacio xa estaba a pegar coa táboa ao tres terroristas", que se "protexían como podían", ata que ao intre asestáronlle unha puñalada a Ignacio e este caeu ao chan.

Así o contou este mércores pola noite a Europa Press Joaquín Echeverría. "Parecerá que é por ser o meu irmán, pero foi moito máis heroico que o que quedou como versión oficial", dixo.