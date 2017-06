As Pontes (A Coruña) decreta tres días de loito oficial e propón dar o nome de Ignacio Echeverría a un parque

O Concello das Pontes de García Rodríguez (A Coruña) decretou tres días de loito oficial tras confirmarse que Ignacio Echeverría é un dos falecidos do atentado terrorista do pasado sábado en Londres.

Así o asegurou o alcalde desta localidade, Valentín González Formoso (PSOE), en declaracións a Europa Press, ademais de propor "ao resto de grupos da corporación o denominar ao parque no que el xogaba, cando era neno e criábase, co seu nome".

Segundo comentou, trátase dunha zona dunha área recreativa do 'Poboado do Muiño' actualmente sen denominación oficial e que foi aceptada por unanimidade polos portavoces municipais que se reuniron no Concello.

A primeira do tres xornadas de loito oficial desenvólvese desde este xoves, coas bandeiras a media asta, e finalizará o vindeiro sábado, día en que está convocada unha concentración "en sinal de repulsa e para condenar o terrorismo", desde as 12,00 horas na céntrica Praza da Carmen.

Tamén o presidente da Deputación da Coruña fixo "un chamamento a todos os veciños para que secunden esta concentración e que acudan a manifestar a súa pena por este acto terrorista".

EN FERROL NACEU

Ignacio Echeverría pasou o once primeiros anos da súa vida nas Pontes, debido a que o seu pai era un dos traballadores de Endesa, e abandonaron a localidade con motivo do traslado do seu proxenitor a outro posto en Madrid.

Fontes consultadas por Europa Press tamén apuntaron que as informacións que sitúan a Echeverría como natural de Ferrol débense a que naceu circunstancialmente no Hospital Juan Cardona, no barrio de Caranza, pero nunca chegou a residir neste municipio, xa que, tras recibir a alta médica, marchouse ao domicilio familiar situado por aquel entón na vila mineira.