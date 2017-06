O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, mostrou a súa "preocupación" polos efectos que a venda do Banco Popular ao Santander poida ter para os empregados e advertiu tamén das consecuencias negativas para os consumidores que pode provocar a concentración do sistema financeiro.

Leiceaga Cualifica A Feijóo De ?Buchipluma?, Que ?Non Pesa Nada? Dentro Do Seu | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios este xoves no Parlamento de Galicia, Leiceaga lembrou que o Popular, tras a absorción do galego Banco Pastor, tiña unha presenza importante en Galicia. Por iso, mostrou a súa preocupación polos efectos que a súa "desaparición" poida ter en Galicia sobre os empregados que, ademais, "eran en boa medida accionistas" que van perder "parte dos seus aforros".

Así mesmo, mostrou a inquietude dos socialistas galegos sobre os "procesos de exclusión financeira" que se poidan producir na Comunidade galega ao existir "un solapamento de redes moi grande" e advertiu das consecuencias negativas que pode ter para os consumidores a concentración do sistema financeiro. "Porque dous dos bancos máis importantes van dispor de tres cuartas partes do sistema financeiro e isto é un risco para os consumidores", sinalou.

Ademais, Leiceaga considerou que o Banco Popular "merecía unha intervención que tiña que ser antes" para "evitar chegar a esta situación". Con todo, mostrou a súa satisfacción polo feito de que "o mecanismo europeo en relación coas crises bancarias funcione" e que "isto permita que, sen custos para o sector público, se lle de máis estabilidade ao sistema financeiro nun contexto de preocupación".

SISTEMA DE SUPERVISIÓN

Preguntado sobre se é necesario investigar o proceso de supervisión que acabou coa venda do Banco Popular, Leiceaga considerou que, polo menos, a evolución recente desta entidade financeira "debe levar a unha reflexión" xa que, segundo indicou, é "evidente" que houbo "un problema".

"Hai un sistema de supervisión en España e Europa que claramente non fixo o traballo no momento oportuno e permitiu que a situación se deteriorase ata que só foi posible unha intervención rápida para evitar que tivese efectos sobre o conxunto do sistema financeiro", considerou.

FUNDACIÓN BARRIÉ

Por outra banda, aínda que recoñeceu que a evolución das entidades sempre "ocasiona problemas nas fundacións que teñen unha parte dos seus recursos derivados do rendemento", asegurou que a Fundación Barrié "sensatamente diversificou considerablemente nos últimos anos as fontes dos seus recursos".

"Creo que hai unha certa garantía de estabilidade e que, por tanto, vai poder desenvolver o labor social que estaba a facer polas informacións que temos", manifestou.