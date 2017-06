O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, recoñeceu que os "trámites son complicados no Reino Unido" en relación á morte nun atentado de Ignacio Echeverría e dixo que "por parte do Goberno tratarase de axilizar o máximo posible para así non prolongar o sufrimento que xa pasou a familia durante estes días e traer canto antes o cadáver deste mozo".

O delegado do Goberno en Galicia nunha visita en Lugo. | Fonte: Europa Press

Deste xeito, Villanueva confirmou este xoves en Lugo que o venres se lle realizará a autopsia a Ignacio Echeverría, unha do oito vítimas da última acción terrorista en Londres.

Deste xeito corroborou o que "acaba de dicir o ministro (do Interior) que mañá (venres) vaise a proceder a realizar a autopsia e a partir de aí repatriar o cadáver" deste mozo de orixe galega.

"Solidarizarnos, como non podía ser doutra forma, coa familia e cos amigos desta persoa que actuou heroicamente tratando de salvar a vida doutras persoas", sentenciou.

En canto aos prazos para a repatriación, Villanueva abundou que "non" podía concretar cando se podería producir. "Non depende de nós, senón das autoridades británicas", apostilou.

"O que si se vai a facer por parte do Goberno é tratar de axilizar e aquilo que estea na nosa man por parte da embaixada, por parte de Asuntos Exteriores, tratar de colaborar o máximo posible para que se adiante", comentou o delegado.

"A repatriación dun país a outro país é complicado e o que se tratará é evitar prolongar o sufrimento da familia que o que desexa é ter o corpo canto antes en España", concluíu.