A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, denunciou este xoves a existencia dunha "trama política financeira" que "provocou a caída" do Banco Popular e da que sae "beneficiado" o Santander.

Nunha rolda de prensa ofrecida este xoves xunto á deputada Noa Presas, a líder do Bloque cualificou de "mala noticia" a venda desta entidade financeira que, segundo indicou, "deixa sen músculo financeiro" a Galicia e "avanza nun proceso centralizador".

Na súa intervención, criticou o "desolador" balance do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a respecto do sistema financeiro galego. "Primeiro coa privatización das caixas de aforros galegas vendidas a prezo de saldo a un banco venezolano por 1.000 millóns que recuperarían con beneficios no primeiro ano", sinalou

Tras iso, lamentou que agora se consome "a crónica dunha morte anunciada: Desaparece definitivamente o Banco Pastor ao venderse o Popular por un euro. Con esa operación dáselle a estocada de morte á banca privada galega", manifestou.

"FRACASO DA REESTRUTURACIÓN"

A líder do Bloque asegurou que os problemas da banca "persisten" e "constatan o fracaso da reestruturación bancaria". "O PP e o PSOE pactaron un modelo de privatización, concentración e centralización do sistema financeiro con nefastas consecuencias para Galicia", asegurou.

Para a dirixente nacionalista "o Goberno é o responsable do que está a pasar por non explotar a burbulla financeira". "Permiten manter os activos inmobiliarios como activos financeiros esperando futuros negocios mentres os problemas seguen aí", apuntou.

Ademais, cualificou de "tomadura de pelo" as declaracións do ministro de Economía, Luís de Guindos, por afirmar que a venda do Popular non terá conste para o Estado. "A primeira consecuencia serán as 350.000 persoas accionistas vítimas dunha nova modalidade de estafa bancaria", indicou.

OFICIA PARA ACCIONISTAS

Para a portavoz do BNG, Galicia non pode permanecer de brazos cruzados" polo que propuxo "investigar todo o proceso de venda do Pastor" ata a "trama de decisión que desembocou na compra por un euro do Popular".

Ademais, pediu ás administracións que negocien co Banco Santander o mantemento do emprego e da rede de oficinas" así como o compromiso dos "créditos" e para "crear unha oficina de atención ás persoas, comerciantes polo miúdo ou que compararon accións nos últimos meses para que recuperen os seus aforros".

Por último, reclamou garantías para manter a actividade da Fundación Barrié no labor "social, cultural e educativa". "A operación financeira pon en risco a restauración dunha das maiores xoias patrimoniais de Galicia, o Pórtico da Gloria", asegurou para pedir que "a nova entidade ofreza garantías investindo parte dos seus beneficios" nesta cuestión.