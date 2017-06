Van Gogh, funcións ou a 'retórica' de Cicerón, protagonistas da segunda xornada da nova selectividade galega

Galicia acolle o segundo día da nova selectividade, a chamada ABAU, e ademais a primeira xornada centrada nas probas dedicadas ás troncais de modalidade e ás materias de opción, ás que o alumnado se presenta en función da rama de bacharelato escollida e as materias da súa elección para subir nota na parte voluntaria da convocatoria.

Selectividade | Fonte: Europa Press

Ás 09.00 horas, arrincaban os exames dedicados a Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais e Fundamentos da arte II.

No primeiro caso, cada opción presentaba unha serie de exercicios técnicos nos que se propuña unha serie de casos prácticos.

Entre eles, por exemplo, incluíase o cálculo de distintos valores a partir dunhas matrices determinadas, determinar o número de unidades vendidas nunha empresa segundo unha función ou mesmo representar unha rexión a partir dunha función, entre outras.

Á mesma hora celebrábase a proba de Fundamentos da arte II. Cada opción incluía dúas obras e unha serie de preguntas relacionadas, que neste caso tratábanse de 'Durmindo Musa I' de Brancusi e 'Kiki de Montparnasse' de Gargallo, e de 'Abadía dunha carballeira' de Friedrich e 'A noite estrelada' de Van Gogh.

O exame consistía na análise comparativa de cada par de obras, situando a cada artista no seu marco histórico, comentando as diferenzas estilísticas, temáticas e formais entre eles e realizando unha reflexión persoal das obras atendendo ao seu contido simbólico, a execución técnica, composición e actitude expresiva do artista.

CICERÓN E TRADUCIÓN

Tras un breve descanso, sobre as 11.00 horas daban comezo os exames de Matemáticas II e Latín II. Esta última proba, incluía un texto en cada opción, neste caso 'A Mosca e a Formiga' e 'A conjuración de Catilina'.

Deste xeito, pedíase a tradución dos textos e realizar unha análise sintáctico e morfolóxico de varias palabras subliñadas e dun fragmento determinado da redacción.

A segunda metade do exame consistía en exercicios teóricos, situando os principais personaxes e argumentos da comedia plautina e sobre 'Os tratados sobre retórica de Cicerón', e unha última parte sobre a orixe das linguas romances e o léxico, explicando o significado de expresións, topónimos e diversas palabras.

PROGRAMA DA XORNADA

O programa de exames desta segunda xornada continuaba ás 13.00 horas con Debuxo Técnico II e Artes Escénicas.

Xa pola tarde, inclúense as probas de Física, Xeografía e Cultura Audiovisual II, ás 16.00 horas; e Química e Grego II, ás 18.00 horas.