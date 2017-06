Adicae pide que Goberno, Banco de España e CNMV expliquen no Congreso a intervención e venda do Popular

A Asociación para a Defensa de Consumidores e Usuarios de Bancos, Caixas e Seguros (Adicae) reclamou que o Ministerio de Economía, o Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) expliquen no Congreso a que tachan de "estraña manobra" de intervención e venda do Banco Popular.

Adicae considera que o Executivo e os supervisores da banca e o mercado deben explicar como se permitiu que o Popular realizase ampliacións de capital, como a de xuño de 2016, a propósito da situación da entidade desde hai meses e en prexuízo de decenas de miles de aforradores.

"Resulta inconcibible a pasividade coa que se tolerou que o Popular captase 2.500 millóns de euros de novos accionistas en xuño de 2016 mediante unha nova ampliación de capital e que aumentou a "bóla de neve", sinala respecto diso.

Para Adicae, a venda de Popular ao Santander pola simbólica cifra dun euro é unha operación que se realizou "á conta dos aforros de decenas de miles de pequenos accionistas e titulares de débeda subordinada".

A asociación que preside Manuel Pardos reivindica a ausencia de protección destes aforradores e trasladou ao Congreso dos Deputados a necesidade de que se depuren responsabilidades, polo que insta a requirir as comparecencias necesarias no Parlamento que dean unha explicación do sucedido.

Na súa opinión, ademais de Guindos, Luís María Linde e Sebastián Albella, tamén deberían dar explicacións na Cámara Baixa o presidente do BCE, Mario Draghi, e os presidentes de Popular e de Santander, Emilio Saracho e Ana Botín, respectivamente.

Segundo a asociación, a operación levou a cabo "obviando os dereitos e intereses do pequeno accionariado e aforradores do banco a pesar de que a situación do Popular era coñecida desde hai meses".

Unha das cuestións que Adicae considera imprescindible aclarar é por que en lugar dunha venda sen máis (alternativa que propiciaría unha compensación aos pequenos accionistas), optouse por intervir a entidade de forma express, atribuír un valor cero ás accións do Banco Popular, "coas graves consecuencias en perdas para os aforradores" e a continuación entregar o Popular ao Santander por un simbólico euro. "E todo iso a pesar de que o pasado novembro a entidade que preside Ana Botín valorou o Popular nunha pinza comprendida entre 1 e 1,7 euros por acción", destaca.

Segundo Adicae, o Santander non pode ocultar os beneficios que lle xera a adquisición do Popular.